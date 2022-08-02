قد يبدو من المستحيل إخفاء أطول شجرة في العالم، ولكن هذا هو ما يحاول المسؤولون في متنزه ريدوود بارك الوطني بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن يفعلونه على وجه التحديد منذ عام .2006

وأصبحت أطول شجرة في المتنزه رسميا بعيدة المنال، بعد أن أصدر المتنزه الأسبوع الماضي بيانا جاء فيه أن أي زائر يتم رصده بالقرب من الشجرة قد يواجه عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة بقيمة 5 آلاف دولار.

وعلى مدار 16 عاما، ظلت إدارة المتنزه ترفض الكشف عن موقع الشجرة التي يبلغ طولها 380 قدما بغرض حمايتها. ويخشى المسؤولون في المتنزه من أن كثرة وجود الزائرين في موقع الشجرة قد يدمرها أو يفسد النظام البيئي الدقيق في المنحدرات المحيطة بها.

وتشير التقديرات إلى أن عمر الشجرة يتراوح ما بين 600 إلى 800 عاما. وتقع الشجرة في قلب المتنزه ولا توجد أي طرق أو ممرات مؤدية إليها.

وجاء في البيان الذي أصدره المتنزه إن "زائرا واحدا قد يحدث تغيير سلبيا مروعا للبيئة، وربما تشعر أنك لا تحدث تأثيرا، ولكن وجود بشر كثيرين يحدثون تأثيرا طفيفا قد يؤدي فيه النهاية إلى نتيجة مدمرة ودائمة".

وأكد البيان أن الشجرة هايبريون ليست أجمل أشجار المتنزه، حيث أن جزعها صغير بالمقارنة بأشجار أخرى في المتنزه، كما أنه لا يمكن ملاحظة ارتفاعها من الأرض. وذكر البيان أن "هناك مئات الأشجار التي تقع على امتداد ممرات المتنزه، وهي أجمل في المشاهدة من الأرض".