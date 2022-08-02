نزل فريق من مستكشفي الكهوف الأستراليين إلى سلسلة من الكهوف تقع على عمق يصل إلى أكثر من 400 متر تحت سطح الأرض في تسمانيا، مسجلين رقما قياسيا جديدا لأستراليا.

وقالت منظمة كهوف جنوب تسمانيا: "ربط الفريق بنجاح كهفا حديث الاكتشاف، هو دلتا فاريانت، بنظام نيجلي/جرولينج سواليت كيف، ما أدى إلى تسجيل الرقم القياسي لأعمق كهف معروف في أستراليا، والذي يتوقع أنه يبلغ 401 متر عمودي".

وبعد دخول دلتا فاريانت قبل ظهر السبت بقليل، تفاوضوا بشأن "قسم أفقي صعب" قبل إنزال حبال تم تثبيتها خلال الأشهر الستة الماضية.

وبعد قيامهم بوصل حبل أخير، نزل الفريق مسافة 35 مترا أخرى للوصول إلى قاع الكهف، واخترقوا نظام نيجلي، الذي خرجوا منه، محققين أول عبور من خلال هذا المدخل.

وقال أعضاء الفريق إنهم واجهوا "ظروفا صعبة للغاية" مع ارتفاع منسوب المياه، وقضوا أكثر من 14 ساعة تحت الأرض.

وقالت سيارا سمارت، العضو في الفريق: "يعد الربط بين دلتا فاريانت ونيجلي إنجازا بالغ الأهمية للمعنيين بالكهوف، بل ويضيف إلى فهمنا العلمي لاتساع الأنظمة الكارستية الأسترالية".