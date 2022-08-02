كشف نجم هوليوود براد بيت أنه صار يهتم بالروحانيات وعلم النفس مع تقدمه في العمر.

وقال بيت 58/ عاما/ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "كلما تقدمت في السن، زاد اهتمامي بموضوعات مثل الروحانيات وعلم النفس. هذا يساعد".

وفي فيلمه الكوميدي الحركي الجديد "قطار سريع" يجسد بيت دور قاتل مأجور يبحث عن معنى للحياة ويحاول أن يصبح شخصا أفضل.

وعن الشخصية التي يجسدها في الفيلم قال بيت: "لقد عاد إلى العمل بعد قراءة كتاب عن المساعدة الذاتية وخضع للعلاج لمدة شهرين، واعتقد أنه فهم الحياة وأنه سيحل الأمور سلميا في المستقبل".

ويظهر لبطل الفيلم بعد ذلك العديد من المعتلين اجتماعيا خلال قيامه بمهمته الجديدة على متن قطار ياباني سريع. يقول بيت: "وبعد ذلك لا تسير الأمور حسب الخطة".

ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم الكوميدي للمخرج الأمريكي ديفيد ليتش في دور العرض بألمانيا الخميس المقبل. ويشارك في الفيلم الممثلة الأمريكية جوي كينج والممثل البريطاني آرون جونسن والممثل الأمريكي بريان تيري هنري.