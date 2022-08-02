أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلاً واسعاً خلال مباراة فريقه الودية أمام رايو فاييكانو الإسباني اول من أمس، بعد أن غادر الملعب في وقت مبكر وقبل صافرة النهاية، ما أعاد النقاش حول مستقبله مع "الشياطين الحمر"، وفقاً للتقارير، ليعود النجم البرتغالي إلى "نقطة الصفر" بعد ما كان قد توسم جمهور اليونايتد خيراً بإعلان مشاركته مع الفريق للمرة الأولى خلال فترة الإعداد.

ولعب كريستيانو أول 45 دقيقة من المباراة الودية ضد رايو فاييكانو، قبل أن يتم استبداله من قبل إريك تن هاغ في الشوط الأول، إذ أقحم مكانه أماد ديالو الذي سجل هدف الفريق الوحيد.

ويأتي خروج رونالدو المبكر وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله في أولد ترافورد مع رغبة رونالدو في الخروج من النادي الذي يغيب عن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

واستقبل رونالدو استقبالاً حاراً من قبل جماهير يونايتد الحاضرين، رغم أنه بدا كئيباً وهو يشق طريقه بخفة إلى سيارته، وفقاً لصحيفة تايمز.

ولم يتطرق تين هاغ إلى الأمر بعد المباراة لأن النادي قرر مسبقاً أن الهولندي لن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد المباراة ولم يتم استجوابه بشأن خروج رونالدو المبكر في مقابلة أجراها مع محطة تلفزيون MUTV

ويضيف التقرير أن النادي رفض التعليق عندما سئل عما إذا كان رونالدو لديه الإذن بمغادرة الملعب قبل نهاية المباراة.



ونشر أحد مشجعي يونايتد على موقع تويتر صورتين لرونالدو خارج الملعب زاعماً أن النجم البرتغالي رحل قبل صافرة النهاية بالمباراة. مرفقاً الصورة بتعليق، رحل "الملك" وبجانبها رمز تعبيري يبكي.

فيما قال آخر: "من المحتمل أن تكون آخر مرة سنراه في أولد ترافورد وهذا أمر مؤسف".

من جانب آخر استنكر بعض محبي "الشياطين الحمر" سلوك رونالدو، الذي غادر الملعب قبل انتهاء المباراة، إذ قال أحد مشجعي يونايتد: "كان هذا عدم احترام".

فيما كتب آخر: "لا يمكنني التأكيد على مدى سوء مظهر كريستيانو، سواء من حيث الاحتراف ولكن أيضاً كمثال للشباب الذين لعبوا جميعاً"، وأضاف آخر ببساطة: "محرج".

وشهد رحيل رونالدو عن أولد ترافورد قبل صافرة النهاية مزيداً من الغضب، لكنه لجأ بعد ذلك إلى وسائل التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أنه "سعيد بالعودة".