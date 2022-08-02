كشفت عملاقة النفط والغاز البريطانية بريتش بتروليوم عن زيادة أرباحها في الربع الثاني بأكثر من ثلاثة أمثال لتسجل أعلى مستوى لها منذ 14 عاما، لتنضم بذلك إلى منافستها شل في جني فوائدارتفا ع أسعار النفط والغاز.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، أعلنت الشركة أن أرباح تكلفة الاستبدال الأساسي، وهو تعريف الشركة لصافي الأرباح، حققت قفزة لتزيد كثيرا على 5ر8 مليار دولار كانت متوقعة للأشهر الثلاثة حتى 30 حزيران/يونيو، مقارنة بـ 8ر2 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي.

وأعلنت بريتش بتروليوم أنباء جيدة للمستثمرين، حيث ارتفعت توزيعات أرباح المساهمين بنسبة 10% وتم تكثيف خطة إعادة شراء الأسهم بمبلغ 5ر3 مليار دولار أخرى مستحقة قبل نهاية أيلول/سبتمبر.

ومع ذلك، تأتي النتيجة في الوقت الذي تسعى فيه الأسر جاهدة لسداد الفواتير التي ترتفع بسرعة صاروخية ويتزايد فيه الغضب إزاء الأرباح الهائلة التي أعلنتها شركات النفط والطاقة بعد إعلان نتائج سنتريكا المالكة لكل من شل وبريتش جاز الأسبوع الماضي.

كما حذرت بريتيش بتروليوم من أنه ليس من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة خلال الصيف، وتوقعت أن تظل أسعار النفط الخام والغاز مرتفعة خلال الربع الثالث وسط تعطل الإمدادات من روسيا.