بدأت شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل بيع الشريحة الأولى من 4 شرائح سندات تعتزم بيعها لتمويل برنامج إعادة شراء أسهمها وصرف توزيعات نقدية للمساهمين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن مدى أطول الشرائح الأربع يبلغ 40 عاما، والعائد عليها قد يصل إلى 150 نقطة أساس فوق سعر العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وأضافت بلومبرج أن حصيلة الطرح ستستخدم في تمويل الأغراض العامة للشركة بما في ذلك إعادة شراء الأسهم وصرف التوزيعات النقدية.

وقالت بلومبرج إن بيع سندات آبل يأتي بعد عودة الحياة إلى السوق الأولية للسندات ذات التصنيف المرتفع خلال النصف الثاني من تموز/يوليو الماضي في ظل ازدهار سوق الائتمان.

وطرحت الكثير من البنوك الكبرى كميات ضخمة من السندات بعد اعلان نتائجها ربع السنوية وهو ما أدى إلى زيادة حصيلة بيع السندات عن التوقعات خلال الشهر نفسه.

يذكر أن آبل واحدة من 8 شركات كبرى ذات التصنيف الائتماني الممتاز باعت سندات اليوم للاستفادة من الاستقرار النسبي مؤخرا والانخفاض النسبي لتكلفة الاقتراض.