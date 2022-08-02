قالت وزارة البيئة في جنوب أفريقيا إن البلاد شهدت زيادة في عدد حيوانات وحيد القرن التي قُتلت بشكل غير قانوني من أجل قرونها في النصف الأول من عام 2022.

وتم صيد 259 من حيوانات وحيد القرن بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد وهو عدد أكبر بمقدار عشرة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. وكان الصيد الجائر في جنوب أفريقيا قد زاد بالفعل العام الماضي بعد انخفاض في عام 2020 بسبب قيود كوفيد-19.

ويعيش في جنوب إفريقيا نحو نصف إجمالي أعداد وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض في القارة الأفريقية كما أنها موطن لأكبر عدد من وحيد القرن الأبيض على مستوى العالم والذي يعتبر وضعه "شبه مهدد" وليس معرضا للانقراض.

وغالبا ما يقوم بالصيد الجائر لوحيد القرن صيادون محليون وعصابات إجرامية دولية لتهريب قرونه عبر الحدود. وقالت وزارة البيئة إن الطلب مرتفع عليها بشكل خاص في آسيا.