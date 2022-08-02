أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية ارتفعت بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 24 عاما في تموز/يوليو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، في أحدث مؤشر على أن البلاد تواجه ضغوطا تضخمية متزايدة.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3ر6% على أساس سنوي في الشهر الماضي، متسارعة من ارتفاع بنسبة 6% على أساس سنوي في حزيران/يونيو، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكوري.

وتعد هذه الزيادة الأكبر على أساس سنوي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1998، عندما قفزت أسعار المستهلك بنسبة 8ر6%.

وارتفعت أسعار المستهلك فوق 2% - هدف التضخم للبنك المركزي على المدى المتوسط - للشهر السادس عشر على التوالي في تموز/يوليو.

وزاد التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 9ر3% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وتصاعدت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى بسبب الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا، واضطراب سلسلة الإمدادات العالمية. كما أدى انتعاش الطلب الناجم عن رفع قيود كورونا إلى ضغط تصاعدي على الأسعار.