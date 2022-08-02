تشهد النجمة كندة علوش نشاطاً سينمائياً مميزاً في الفترة الأخيرة من خلال المشاركة في فيلمين ينافسان في اثنين من أكبر المهرجانات العالمية؛ مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، ومهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

الفيلم الأول هو نزوح للمخرجة سؤدد كعدان والذي سيشهد عرضه العالمي الأول بالدورة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، في الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر، ويشارك الفيلم في مسابقة Orizzonti Extra.

وتعليقاً على اختيار فيلم نزوح قال ألبيرتو باربيرا، مدير مهرجان فينيسيا السينمائي: "بعد فوزها بجائزة الفيلم الأول في فينيسيا، تعود سؤدد كعدان بفيلمها الطويل الثاني، وهو قصة رمزية عن تحرر امرأتين تغادران دمشق تحت القصف لتصبحا لاجئتين، أسطورة مليئة بالكوميديا السوداء".

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان ويشارك في بطولته مع كندة، كل من سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.

أما الفيلم الثاني، السباحتان، فقد تم اختياره لافتتاح دورة هذا العام من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي المقرر انطلاقه في 8 سبتمبر حيث سيشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في قاعة روي تومسون الشهيرة.

يقدم الفيلم القصة الحقيقية للسباحتين السوريتين يسرا وسارة مارديني اللتين اضطرتهما الحرب إلى الهرب من دمشق بالسباحة عبر أمواج البحر المتوسط وصولاً إلى المنافسة في دورة الألعاب الأوليمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

السباحتان من إخراج سالي الحسيني في ثاني تجاربها الروائية الطويلة بعد فيلم أخي الشيطان الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان سندانس عام 2012 ونال جوائز من مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني ومهرجان برلين السينمائي الدولي، وشاركت الحسيني في كتابة الفيلم مع البريطاني جاك ثورن مؤلف فيلم Enola Holmes.

يشارك كندة علوش في بطولة فيلم السباحتان كل من الشقيقتين منال وناتالي عيسى، علي سليمان، وأحمد مالك مع جيمس كريشنا فلويد وماتياس شوايغوفار.

يذكر أن النجمة كندة علوش تشارك في بطولة فيلم Yellow Bus وهو إنتاج دولي مشترك بين الأردن والإمارات والولايات المتحدة الأميركية والهند، الفيلم من تأليف وإخراج الأمريكية ويندي بيدنارز، وتشارك في بطولته نجمة بوليوود الهندية تانيشتا تشاتيرجي، وانتهى تصوير Yellow Bus في أبوظبي بالإمارات، وعرض في المهرجانات الدولية ودور العرض السينمائية.