أوقفت شركة الطيران البريطانية بريتش أيروايز بيع التذاكر لبعض رحلاتها قصيرة المدى التي تقلع من مطار هيثرو بلندن حتى الاثنين المقبل لاتاحة الفرصة لسفر الركاب الذين ألغيت رحلاتهم بسبب نقص الطاقة التشغيلية في هذا المطار المحوري.

وقالت الشركة التابعة لمجموعة إنترناشيونال أيرلاينز جروب (آي.أيه.جي) إن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب إدارة مطار هيثرو من شركات الطيران للحد من بيع التذاكر بعد وضع حد أقصى لعدد المسافرين الذين سيخدمهم المطار يوميا بمقدار 100 ألف مسافر منذ 12 تموز/يوليو الماضي لمواجهة نقص العمالة في المطار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم بريتش أيروايز قوله في رسالة عبر البريد الإلكتروني "قررنا القيام بتحرك منطقي والحد من التذاكر المتاحة للبيع بالنسبة لبعض رحلات هيثرو لإتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في الفترة الماضية لإعادة حجز تذاكر جديدة ، في ظل القيود المفروضة علينا والتحديات المستمرة التي تواجه صناعة الطيران ككل".

كانت الشركة البريطانية قد ألغت حوالي 13% من طاقتها التشغيلية خلال فصل الصيف الحالي بسبب نقص العمالة لديها والقيود التي فرضها مطار هيثرو على شركات الطيران. وتكافح شركات الطيران والمطارات في مختلف أنحاء أوروبا لمواجهة الطلب المتزايد على السفر عقب انتهاء القيود التي تم فرضها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد