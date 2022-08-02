تحسن أداء سندات الخزانة الإيطالية خلال تعاملات اليوم ليتراجع العائد على السندات العشرية إلى أقل من 3% لأول مرة منذ أيار/مايو الماضي، حيث يراهن المستثمرون على التزام الحكومة الإيطالية الجديدة بالتعهدات المطلوبة للحصول على حوالي 200 مليار يورو (205 مليارات دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العائد على السندات العشرية تراجع بنحو 10 نقاط أساس إلى 92ر2% ، وهو ما يقلص الفارق بين السندات الإيطالية والعائد على السندات العشرية الألمانية القياسية لسوق السندات في أوروبا لليوم الثالث على التوالي عند مستوى 210 نقاط أساس وهي أطول مدة تراجع متصلة منذ حزيران/يونيو الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا التراجع في الفارق يقلص الزيادة المطردة في الفارق منذ إعلان استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي من منصبه مما أثار المخاوف من مرحلة ممتدة من الغموض السياسي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال أنطوان بوفيت كبير محللي أسعار الفائدة في مجموعة آي.إن.جي جروب المصرفية إن تحرك العائد على السندات الإيطالية "يعكس الآمال في ألا تمثل الحملة الانتخابية والحكومة الجديدة تحديا للإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها حكومة دراجي"، مضيفا أن الوقت مازال مبكرا وأنه سيكون حذرا بشكل شخصي قبل الوصول إلى أي استنتاجات على هذا الصعيد.