الخالد: نتعهد بالعمل كفريق واحد لا يكلّ لتنفيذ التوجيهات السامية لتحقيق النهضة لوطننا العزيز وشعبه الكريم

مجلس الوزراء يدعو إلى استلهام الدروس والعبر للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وتعزيز وحدته الوطنية

بعد أداء القسم الدستوري للحكومة الجديدة أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، صباح أمس، تابع مجلس الوزراء عقد اجتماعه في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بما يلي:

وجّه سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع كلمة رحب فيها بالأخت والإخوة الوزراء، شاكرا لهم قبولهم تحمل مسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة، منوها بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، لاسيما كلمة سمو ولي العهد، التي وجهها للمواطنين بتاريخ 22/6/2022 وكذلك النصائح التي أسداها سموه بعد أداء الوزراء القسم الدستوري أمام سموه، والتي تركزت حول مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد، والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين.

كما أشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى أهم الأولويات التي تقتضي الاهتمام من الحكومة بالعمل من أجل ترجمة التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، وبذل الغالي والنفيس لمواجهة التحديات الجسام للقيام بالعمل التنفيذي المأمول لدفع مسيرة التنمية والانطلاق نحو بناء بلدنا الغالي وتعزيز استقراره.

هذا، وقد رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد على سموه بكلمة عبر فيها باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء عن عظيم التقدير والاعتزاز على ثقة صاحب السمو وسمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، معاهدا بالعمل كفريق واحد لا يكل لتنفيذ التوجيهات السامية لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق النهضة والنمو والازدهار لوطننا العزيز وشعبه الكريم والإسراع في دفع عجلة التنمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع استمرار الجهود للقضاء على الفساد بجميع أشكاله.

هذا، وبمناسبة حلول الذكرى الـ32 لجريمة الغزو العراقي الغاشم للكويت والتي صادفت أمس الثلاثاء، استذكر مجلس الوزراء بكل مشاعر الألم والأسى جريمة الغدر فجر الثاني من أغسطس 1990، والتي راح ضحيتها مئات من الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الكويت الطاهرة وضحوا بأنفسهم من أجل رفعه هذا الوطن العزيز وسلامة أراضيه ومازالت الكويت تستقبل رفاتهم، مبتهلا إلى المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، انه السميع المجيب.

وتجدد الكويت الشكر والامتنان للأشقاء والأصدقاء الذين ساهمت جهودهم المباركة ومواقفهم المشرفة الشجاعة بعد فضل الله تعالى في تحرير الكويت من قوى البغي والعدوان واستعادة شرعيتها الدولية وسيادتها وحريتها وكرامتها.

كذلك يدعو مجلس الوزراء الشعب الكويتي في هذه الذكرى الأليمة لأن يستلهم الدروس والعبر للمحافظة على أمن الوطن واستقراره والتكاتف لتعزيز الوحدة الوطنية، والمضي قدما لاستكمال مسيرة الآباء والأجداد لبناء حاضر الوطن ومستقبله، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار ودوام العزة والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو وولى عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

وبناء على عرض سمو رئيس مجلس الوزراء واستنادا الى نص المادة 107 من الدستور، فقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه إلى صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن أحر التعازي والمواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة الرئيس جوزيف بايدن، بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على ولاية كنتاكي، والتي أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، سائلا المولى عز وجل سرعة الشفاء للمصابين، معربا عن ثقته في أن يتمكن المسؤولون في هذا البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

امتنان وتقدير لجهود صباح الخالد

أعرب مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ صباح الخالد على ما بذله من جهود مضنية بكل إخلاص وتفان من أجل خدمة وطننا الغالي طول فترة رئاسته لمجلس الوزراء، مقدرا لتحمله المسؤولية والأمانة الكبيرة ومساعيه الحميدة، وما حققه من إنجازات طيبة، سائلا المولى عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد.

كما أعرب المجلس كذلك عن الشكر إلى الإخوة الوزراء السابقين، متمنيا لهم التوفيق.