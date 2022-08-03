علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها أن شركة صناعة الكيماويات البترولية لديها خطط للتعاقد على إجراء 6 دراسات استشارية خلال النصف الثاني من 2022، وأنها أدرجت بالفعل تلك الدراسات ضمن الخطة السنوية لعقود التوريد والمقاولات والخدمات خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2022.



وتضمنت خطط الشركة دراسة فنية وتجارية لفرصة استثمارية، والتي طلبتها دائرة تطوير الأعمال وتستهدف من خلالها تعيين مستشار لدراسة الفرصة الاستثمارية من الناحية الفنية والتجارية، ناهيك عن عقد آخر يتعلق بدراسة محاسبة وضرائب لفرصة استثمارية طلبته ذات الدائرة بتعيين مستشار لدراسة الفرصة الاستثمارية من الناحية المحاسبية والضريبية.



يأتي ذلك إلى جانب دراسة لتطوير القدرات للتوسع في البتروكيماويات الخضراء والاقتصاد الدائري والمبادرات المستدامة، والتي تعمل عليها دائرة التخطيط الشامل، وحددت نطاق الأعمال المطلوبة في وضع استراتيجية للشركة خاصة بالبتروكيماويات الخضراء والاقتصاد الدائري والمبادرات المستدامة وتحديد مبادرات يمكن القيام بها في هذا الشأن، حيث تستهدف الأعمال تطوير خطة إستراتيجية طويلة المدى تحضير تحليل SWOT واقتراح عدد من المبادرات مع تقرير موجز عن كل مبادرة وتوفير الهدف الرئيسي للجدول الزمني والأنشطة والمعالم التفصيلية لها.



وتستهدف الشركة من خلال دراسة أخرى عملية توحيد الميزانية لدراسة المعلومات المالية، وهي دراسة استشارية طلبها قطاع دائرة تقنية المعلومات والاتصالات لتقديم خدمات استشارية لنظام إعداد الميزانية وتوحيد المعلومات المالية، يأتي ذلك إلى جانب دراسة استشارية لنظام ERP CLOUD.



وتضمنت خطط الشركة دراسة استشارية لتحديد وتطوير أعمال قسم عمليات الإمداد في دائرة تسويق الأسمدة وعمليات الإمداد، يقوم من خلالها بالعمل على تحديد نطاق عمل قسم عمليات الامداد والمسؤوليات والأعمال المتعلقة فيه، وبيان حدود ارتباطه مع دوائر الشركة الأخرى، وكل ما يتعلق بتطوير أعمال القسم. وتستهدف الشركة من خلال هذه الدراسة مراجعة نظام عمل الشركة المتعلق بنشاط عمليات الإمداد بالكامل وتحديد دور قسم عمليات الإمداد بالنسبة لكل من البولميرات والأسمدة والعطريات، والاتفاق على توجه الإدارة فيما يتعلق بتداخل أنشطة عمليات الإمداد مع الأعمال الحلية للبولميرات والأسمدة والعطريات ووضع خطة متكاملة لإدارة الأعمال وتوزيع المهام والمسؤوليات والتداخل فيما بينها بالإضافة إلى مراعاة عدم تأثر العمل ككل، ووضع خطة لربط البرامج الجالية المستخدمة في كل عمل على حدة لإدخال البيانات واستخراجها ونقلها بالسيرة والجودة العالية.