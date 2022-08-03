كرّمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي «KFAS» الفائقين الأوائل من الطلبة الكويتيين، حيث شملت الفعالية تكريم طلبة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي في مقر المؤسسة وذلك تقديرا لتحصيلهم العلمي المتميز وجهودهم التي بذلوها خلال مسيرتهم التعليمية وتحفيزا لهم على بذل المزيد من العطاء والتحصيل العلمي المتميز الذي يسهم في دفع عملية التنمية في الكويت.



وقال المدير العام للمؤسسة د.خالد الفاضل في كلمة له بحفل التكريم السنوي الذي تقيمه المؤسسة للطلبة المتفوقين إن هذا التكريم يأتي انطلاقا من الأهمية التي يوليها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، في دعم الكويتيين المتميزين وضرورة تشجيعهم المستمر على تحقيق الإنجازات العلمية المتميزة في جميع المجالات العلمية والمعرفية.