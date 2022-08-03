أطلقت مجموعة الشايع، إحدى الشركات الرائدة عالميا في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، مؤخرا برنامج مكافآت «أورا» الجديد المخصص للزبائن في موطنها في الكويت، ويتيح البرنامج الجديد المبتكر للزبائن استبدال النقاط والاستمتاع بمزايا حصرية لدى مجموعة واسعة وفريدة من أكثر من 70 علامة تجارية واكتساب النقاط عند التسوق لدى المحلات أو أونلاين.

ويمكن لأعضاء أورا كسب النقاط واستبدالها لاحقا لدفع قيمة مشترياتهم لدى ماركات الشايع المفضلة لديهم، أو للحصول على تجربة تسوق شخصية حصرية، أو لتناول وجباتهم المفضلة لدى مطاعم الشايع، أو للحصول على منتجات تتماشى مع أسلوب حياتهم، بالإضافة للتعرف على أخبار العروض الترويجية والتنزيلات بشكل مسبق لدى مجموعة لا مثيل لها من الماركات العالمية مثل اتش آند ام، أميركان إيجل، مذركير، فيكتوريا سيكريت، بي. إف. تشانغز، ذي تشيزكيك فاكتوري، باث آند بودي وركس، بووتس، ماك، ذي بودي شوب، بوتري بارن ووست إلم.

وعبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الشايع جون هادن عن سعادته بهذا الإطلاق قائلا: «نحن متحمسون جدا لإطلاق برنامج مكافآت عالمي المستوى لزبائننا في موطننا في الكويت.

«أورا» هو طريقتنا للتواصل مع زبائننا ليشعروا بمدى تميزهم بالنسبة لنا ولنشكرهم على تسوقهم وولائهم لعلاماتنا التجارية». برنامج أورا متاح في الكويت ما فوق 18 عاما.

وهو سهل الاستخدام ويمكن للأعضاء تحميل تطبيق Aura MENA على هواتفهم للاطلاع على المزايا واكتشاف المكافآت الخاصة بهم. عبر تحميل التطبيق من App Store أوGoogle Play، أو التسجيل في البرنامج من أي من المحلات المشاركة.



عند التسوق بقيمة 1 دينار لدى محلات الشايع، سيحصل العضو على 10 نقاط (باستثناء ستاربكس).



«أورا هالو»: درجة عضوية يحصل عليها كل زبون لديه رصيد من 1 - 5999 نقطة، و«أورا ستار»: عضوية مخصصة لمن لديهم رصيد من 6000 - 23999 نقطة، و«أورا VIP»: أعلى درجة عضوية في أورا مخصصة لمن لديهم رصيد 24000 نقطة أو أكثر.