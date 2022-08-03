منذ نشأتها، تقود الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت طرقا جديدة ومبتكرة لنشر المعرفة بين السكان في المنطقة، وتم جلب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية الدولية بشكل انتقائي إلى الكويت لنقل خبراتهم إلى الطلاب داخل الجامعة وخارجها.



على مدى الشهرين الماضيين تعاونت إذاعة «٣٦٠ أف أم» مع الجامعة الأمريكية الدولية لتقريب أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب من الجمهور عبر برنامجها «الديوانية» الذي يبث من الأحد للخميس بعد الظهر.



واستضافت إذاعة «٣٦٠ أف أم» أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة المعمارية والتصميم في الجامعة الأمريكية الدولية، وحققت الحلقات التي تم بثها على الهواء مباشرة نجاحا كبيرا وأتاحت الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والطلاب للمشاركة الفكرية في منصة مفتوحة بينهم وبين الجمهور ومقدمي البرنامج طلال الياقوت وخالد الأنصاري.



وتحدث الجمهور المستمع إلى برنامج «الديوانية» مع مقدمي البرنامج الياقوت والأنصاري والضيوف عن برامج الجامعة الأمريكية الدولية وكيف تسمح الدورات التي تقدمها الجامعة للطلاب بحصولهم على السبق في حياتهم المهنية.

وقدم أعضاء هيئة التدريس بصفتهم خبراء في مجالاتهم رؤى قيمة حول مهنهم وصناعتهم.



ومع مجموعة واسعة من أصحاب الدرجات العلمية في الجامعة الأمريكية الدولية، تمت مناقشة مواضيع متنوعة من التكنولوجيا الحيوية والهندسة الطبية الحيوية إلى التصميم الداخلي والغرافيكي، وتعرف المستمعون على عملية القبول في الجامعة الأمريكية الدولية والخدمات التي تركز على الطالب، وعلى مرافق الحرم الجامعي.