بقلم سفير الصين لدى الكويت تشانغ جيانوي

في الأيام الأخيرة، قامت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بزيارة في الدول الآسيوية، وهي بصدد زيارة منطقة تايوان.



لقد أعرب الجانب الصيني معارضته القاطعة وموقفه الحازم للجانب الأميركي على كل المستويات مرارا وتكرارا. إذا أصرت بيلوسي على زيارة تايوان، بصفتها في المرتبة الثانية في ترتيب الخلافة الرئاسية الأميركية، فسترسل رسالة خاطئة إلى القوى الانفصالية لـ «استقلال تايوان»، وتنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة والمبادئ الواردة في البيانات المشتركة الصينية ـ الأميركية الثلاثة، وتشكل صدمة كبيرة لأساس سياسة العلاقات الصينية - الأميركية، وتنتهك بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها، وتهدد بشكل خطير السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن مساء يوم 28 يوليو، على أن مسألة تايوان لها حيثيات تاريخية واضحة، وأن انتماء جانبي المضيق إلى صين واحدة هو حقيقة وواقع واضح أيضا.



إن موقف الصين حكومة وشعبا من مسألة تايوان دائم وثابت، وإن الحفاظ على السيادة الوطنية للصين ووحدة أراضيها بكل حزم يمثل إرادة ثابتة للشعب الصيني البالغ عدده 1.4 مليار نسمة.

إن إرادة الشعب لا تقاوم، ومن يلعب بالنار سيحرق نفسه حتما. سيتخذ الجانب الصيني إجراءات مضادة حازمة للحفاظ على السيادة الوطنية للصين ووحدة أراضيها، وعلى الجانب الأميركي والقوى الانفصالية لاستقلال تايوان أن تتحمل جميع العواقب الناجمة عن ذلك.



إن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وإن مسألة تايوان هي من الشؤون الداخلية البحتة للصين. ويعد مبدأ الصين الواحدة توافقا عاما لدى المجتمع الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، لا يمكن المساس به.

وفي عام 1971، تمت استعادة المقعد الشرعي لجمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة رسميا طبقا لما ينص عليه قرار الأمم المتحدة رقم 2758، وتم تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين الصين والكويت في العام ذاته.



يلتزم الجانب الكويتي دوما بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وتنتهج سياسة الصين الواحدة دوما بثبات، وذلك محل تقدير فائق من قبلنا.

وإن الجانب الصيني على استعداد لبذل جهود مشتركة مع الجانب الكويتي لتوطيد الصداقة التقليدية وتبادل الدعم المشترك في المصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانبين، وتعزيز التعاون العملي في كافة المجالات، والسعي للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت نحو أفق أوسع.