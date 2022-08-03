محمد الجلاهمة



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العميد محمد قبازرد الى النيابة العامة يوم امس مواطنا وخليجيا للاتجار في المواد المخدرة، وأرفق في ملف الإحالة 5 كيلو حشيش الى جانب كميات من الحبوب والشبو، و2 ميزان حساس وحصيلة بيع.



وبحسب ما قاله مصدر أمني لـ «الأنباء»، فإن معلومة وردت إلى رجال المكافحة عن اتجار مواطن في المواد المخدرة، ليتم إرسال مصدر سري اشترى منه ربع كيلو حشيش، ولدى قيامه بتسليم المخدرات وتسلم المبلغ المرقم بعلم من النيابة في منطقة الجليب، تم ضبطه وعثر بحوزته على اكثر من كيلو ونصف من مادة الحشيش وميزان حساس.



وإلى المهبولة، تم استدراج خليجي لصفقة بيع وضبطه متلبسا، وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على نحو 3 كيلو حشيش الى جانب حبوب مخدرة، واعترف المتهمان في التحقيقات الأولية باتجارهما في المواد المخدرة.