قال المتحدث الرسمي للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم إن عدد مستخدمي التطبيق بلغ نحو 655 ألف شخص منذ بداية انطلاقه قبل عشرة أشهر مع وجود 246 خدمة حكومية إلكترونية يشملها البرنامج حاليا.



وأكد كاظم في تصريح صحافي أمس تنامي عدد الخدمات المنجزة عبر التطبيق حتى نهاية يوليو 2022 لتبلغ نحو 2.3 مليون معاملة تم إنجازها خلال 10 أشهر من عمر إطلاق التطبيق.



وذكر أن عدد المستخدمين الجدد في شهر يوليو الماضي بلغ نحو 60 ألفا في حين بلغ عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تمت إضافتها خلال الشهر نفسه 26 خدمة جديدة.



وكشف عن أعلى 5 خدمات حكومية إلكترونية تم طلبها واستخدامها عبر (سهل) خلال يوليو إذ احتلت خدمة (تجديد البطاقة المدنية) المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية المركز الأول ثم خدمة (الاستعلام عن شهادة) من ديوان الخدمة المدنية وتلت ذلك 3 خدمات مقدمة من وزارة الداخلية وهي خدمة (تحميل شروط ونماذج التسجيل لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية) ثم (خدمات رخص القيادة) وبعد ذلك خدمة (إصدار شهادة الحالة الجنائية).



وأشار كاظم إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تضمنها التطبيق عند انطلاقته كانت 123 خدمة لتصبح 246 خدمة بنهاية يوليو فيما ارتفع عدد الجهات الحكومية من 12 عند الانطلاق إلى 23 في نهاية الشهر الماضي.