قام مدير ادارة وقاية محافظة العاصمة العميد مهندس رائد عبدالرحمن ابراهيم مساء يوم امس الأول بجولة تفقدية على عدد من الحسينيات في محافظة العاصمة وذلك للاطلاع على اشتراطات الأمن والسلامة وخطة قطاع الوقاية التي بدأ العمل بها فعليا منذ اليوم الأول من شهر محرم الحرام والتي تستمر طوال أيام العزاء.



وقد ناقش العميد رائد عبدالرحمن مع أصحاب الحسينيات إجراءات الوقاية والسلامة من الحريق. وشدد على ضرورة التعاون مع فرق قوة الإطفاء العام وتنفيذ التعليمات وفقا للخطة المعدة لحماية الأرواح والممتلكات، مشيدا في الوقت نفسه بتعاون أصحاب الحسينيات وتفهمهم لجميع الاشتراطات التي وضعت لتحقيق السلامة والوقاية من الحريق. وذكر أن وجود رجال الإطفاء في الحسينيات ومحيطها نابع من حرص قوة الإطفاء العام على سلامة الجميع لتحقيق الأمن المجتمعي في دور العبادة والحسينيات خلال هذه المناسبات الدينية.