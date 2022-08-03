أعلن المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، عن مواجهة منتخب الإمارات مع نظيره الأرجنتيني في أبوظبي شهر نوفمبر المقبل.



وأوضح أروابارينا خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة الإماراتي بدبي، تفاصيل مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد المشاركة في 3 بطولات هي كأس الخليج، وكأس غرب آسيا، وكأس آسيا، مشيرا إلى أن المنتخب الإماراتي سيبدأ استعداداته لهذه الارتباطات بمعسكر خارجي في النمسا من 18 إلى 28 سبتمبر المقبل، تتخلله مباراتان وديتان لم يتم الاستقرار عليهما حتى الآن، كما سينتظم الفريق في معسكر ثان بأبوظبي خلال نوفمبر المقبل تتخلله أيضا وديتان أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان في 16 و20 من الشهر نفسه.



وحول مباراة المنتخب الإماراتي أمام أستراليا في الملحق الآسيوي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 والتي خسرها منتخب الإمارات، أكد أروابارينا أنه سعيد للغاية بما قدمه اللاعبون من أداء جيد رغم الخسارة وعدم بلوغ المونديال، مشيرا إلى أنه يقدر حالة الحزن التي كانوا عليها وهي دليل واضح على تحملهم المسؤولية وشعورهم بها، مشيرا الى أن هدفه هو الارتقاء بمستوى الفريق ووضعه في المكانة التي يستحقها بين المنتخبات الكبرى، من خلال الإعداد الجيد على كافة الجوانب خاصة البدني.