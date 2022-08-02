اصدر مركز الدراسات الاستراتيجية في بيروت كتابا جديدا للدكتور عادل رضا تحت عنوان "كشف الأسرار في صراع الأقطاب خفايا وحقائق".

ويتناول الكتاب طبيعة الصراعات الدولية الحاصلة في عالم اليوم ويتناولها بالنقاش والتحليل.

ويذكر الدكتور عادل ضمن مقدمة الكتاب "أن الكتابة والنشر والتثقيف هي حركة تكليف شرعي وواجب قومي ومسؤولية وطنية نريد بها صناعة حركة الوعي بين الناس، وهو واجبنا نحو ديننا الإسلامي الحنيف و أمتنا العربية ووطننا الغالي الكويت خاصة مع ما تواجهه الأمة العربية والإسلامية من تحديات خطيرة وصراعات قاتلة يقوم بها الآخرون من حولها ، لذلك فإن حركة المعرفة والوعي والبصيرة لما يجري وما يحدث هي جزء من المواجهة الشاملة المطلوب القيام بها من الجميع كأنظمة رسمية وشعوب تجاه من يريدون لنا ان نكون الملعب لمصالحهم بالضد من منافعنا ك "عرب" و "مسلمين" نعيش على هذه الأرض الممتدة من المحيط الى الخليج."

واضاف قائلا" ان قراءة الحدث الدولي لاكتشاف ما وراء اللّعبة ليست حالة "ترف فكري" وليست موضوعاً للتسلية، فهي محاولة لصناعة الوعي ولخلق المعرفة، ومنها ننطلق كـ"عرب" لمعرفة ما يجري حولنا ومن خلال تلك المعرفة علينا التخطيط للمواجهة وترقب للحدث، لأننا علينا أن نكون أمة "الوعي" والأمة "التي تقرأ والأمة "الشاهدة" وعلينا كأفراد ضمن هذه الأمة أن نعرف مسؤولياتنا الشرعية وواجباتنا القومية بأن نعيش مسؤولية القيادة حسب القدرة ومواقع القوّة المتاحة لكل منا."