استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.306 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.70 في المئة لمستوى 0.312 دينار مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.51 في المئة لمستوى 0.373 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.39 في المئة الى مستوى 0.321 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.0022 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.