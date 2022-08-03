أقدم شاب بمنطقة كفر الشيخ في مصر على إنهاء حياته بعدما شنق نفسه بحبل في غرفته لمروره بأزمة نفسية بسبب وفاة والدته.

وتلقت مديرية أمن كفر الشيخ بلاغا من شخص يدعى محمد مقيم بدائرة قسم كفر الشيخ بقيام نجله الذي يبلغ من العمر 22 عاما بشنق نفسه بحبل ربطه في سقف غرفته.

وانتقلت قوة أمنية من قسم كفر الشيخ إلى مكان الواقعة وتبين وجود شاب معلّق من رقبته بحبل في سقف غرفته ومتوفى، وبسؤال والده أكد أن نجله كلن يمر بأزمة نفسية منذ فترة بسبب وفاة والدته، وكان دائما ما يغلق على نفسه الباب ويبكي.

وحررت المباحث محضرا بالواقعة وأبلغت النيابة التي أمرت بنقل الجثمان إلى المستشفى العام بكفر الشيخ وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول الجثمان وبيان إن كان هناك شبهة جنائية أم لا.