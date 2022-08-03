استمراراً لجهودها المتواصلة في دعم الفئات المحتاجة داخل الكويت، وزعت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية الأجهزة المنزلية على 35 أسرة متعففة داخل الكويت، وذلك في إطار مشروعها الخيري الاجتماعي "نعين ونعاون"

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نصار العبد الجليل: إن الهدف من المشروع هو تقديم الدعم والمساندة للمحتاجين داخل الكويت، للتخفيف من معاناتهم، والتي تتطلب توفير الاحتياجات الأساسية والأجهزة الضرورية في منازلهم، موضحاً أن تلك الأسر تضم الأرامل والأيتام والمرضى وذوي الهمم ومحدودي الدخل.

وأوضح العبد الجليل أن الجمعية دعمت تلك الأسر بالثلاجات وبرادات المياه والمكيفات، وهي الأجهزة التي لا غنى عنها في بيوتهم، وتحديداً مع اشتداد موجات الحر في فصل الصيف، مبيناً حرص الجمعية على تحقيق الدقة والأمانة في تنفيذ هذا المشروع، ابتداء من دراسة الحالات الاجتماعية وفرزها، والإشراف على المشروع بجميع النواحي حتى يحقق أهدافه.

كما أشار رئيس الجمعية إلى أن مثل هذه المشروعات تنشر المحبة بين أفراد المجتمع، وتؤلف بين قلوبهم، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم-: "مَن نفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

مختتماً تصريحه بالشكر والدعاء لأهل الخير على دعمهم لإخوانهم المحتاجين، سائلاً الله تعالى أن يتقبل منهم صالح الأعمال وأن يجعلها في موازين حسناتهم.