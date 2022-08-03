عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية مـن (N7) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب صباح الأحمد السكنية والتي تشتمل على 250 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى 6 ابريل 2016 ، وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس 4 اغسطس 2022 والاحد 7 اغسطس 2022 وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 8 اغسطس 2022 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 10 اغسطس 2022 .

واضافت "السكنية" انه على المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الخبر الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأشارت الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ولفتت "السكنية" الى أن المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الخبر الحضور إلى مبنى المؤسسة المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 8 اغسطس 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وذكرت انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط ،مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة.

وفي ما يلي الأسماء:

0001 عبدالرحمن عبدالله مزيد الرجعان

0002 منير عايد منير السبيعي

0003 فيصل تركي متعب محمد الشمري

0004 علي عبدالكريم غلوم سوز علي

0005 محمد علي ابراهيم خلف

0006 سعد مفلح سعد العازمى

0007 فيصل علي يوسف عبدالغني

0008 صلاح سيف ناصر مقبل

0009 هيثم صادق عبد الله فرس

0010 عبد الرحمن بدر خالد الشرف

0011 محمد عايض نبزان العازمى

0012 على حمدان حامد العازمى

0013 على عبد الحميد عبد المحسن الموسى

0014 سلطان حشان ظافر العجمى

0015 خالد مبارك عبدالله العازمى

0016 مهدى رجا منهل العنزى

0017 على شعبان حسين محمد احمد

0018 فيصل عبد العزيز خضر الخضر

0019 تركي ردن ماجد الدويش

0020 ناصر محمد عامر الزامل

0021 سالم مبارك سعود الحجيلان

0022 ناصر احمد صالح العنزى

0023 مرزوق فلاح خالد العازمى

0024 محمد ابراهيم محمد الصميعي

0025 سلطان محمد سلطان العجمى

0026 صالح محمد رجا العازمى

0027 محمد حسين سعيد العجمى

0028 فهد عبدالحميد شملان الجناع

0029 فهد مطلق خلف العازمى

0030 حمد محمد مبارك العجمي

0031 حسن علي حسن الجمعه

0032 جاسم محمد هاشم البلوشى

0033 عبد العزيز مشعل عبد العزيز الطخيم

0034 عبد الله محمد عبد الرحمن العبد الرحيم

0035 ناصر يوسف عبد القادر الرشيد

0036 عايض فهد عايض العازمي

0037 عبدالعزيز محمد شريم العتيبي

0038 حسن احمد يعقوب بندر

0039 عدنان ناجى بخيتان الحبينى

0040 محمد فاضل عبد المحسن العلى

0041 محمد حسين عبد الله المسلم

0042 هاشم سليمان على حيدر

0043 عناد ميسر جاسر العياف

0044 عبد العزيز على سعد عبد الله

0045 عدنان جاسم ذياب احمد

0046 فهد صقر سعد صقر

0047 حسين بشير سالم العلى

0048 خالد متعب محمد الشمرى

0049 محمد سليمان على حيدر

0050 فهد غالب حليويس الشمرى

0051 على سلمان على الحداد

0052 مبارك محمد حمد العجمى

0053 عبدالرحمن راشد عبدالرحمن المسيليم

0054 نادر مناحى ذعار العبدلى

0055 حسين عبد اللطيف سعود الصيرفى

0056 عيد محمد عيد فلاح

0057 محمد احمد يوسف جرخى

0058 فايز راشد خالد العازمى

0059 فهد عبد الرحمن احمد زبيد

0060 ثامر فهد رفاعى المطيرى

0061 محمد مطلق محمد المطيرى

0062 محمد راشد عبد الوهاب العميرى

0063 فيصل تركى زامل السبيعى

0064 احمد على عبد المحسن البناى

0065 عبد الله سالم اشتيل الدوسرى

0066 علي فاضل عباس عبد الله

0067 ناصر محمد فراج الهاجري

0068 خالد نجف رمضان محمد شاه

0069 صلاح فهد بخيت فهد

0070 خالد بدر سالم الاصفر

0071 ماجد عوض عبد المنعم العتيبى

0072 فهد رائد صالح المعييف

0073 شافى فدغوش نهار العجمى

0074 طلال صقر شويمي العازمي

0075 محمد صباح عيد المطيري

0076 فهد جمال سلطان سيد ياسين

0077 مشعل ناصر سالم العجمى

0078 طلال عبيد على العازمى

0079 عبدالوهاب عبدالله غلوم شمشير على

0080 حسن عبد المحسن حسن الكندري

0081 مرضي مرزوق مرضي العازمي

0082 سالم زايد عبيد العتيبى

0083 بدر مجبل راضى العازمى

0084 بدر سعدى عبيد المطيرى

0085 حسن عبد الرضا جاسم الغريب

0086 ناصر براك على بوحمد

0087 جابر راشد سعد الحضيري

0088 نواف مريخان عوض شلاش

0089 ناصر خالد ابراهيم اللهو

0090 يوسف اسماعيل احمد حسين

0091 خالد حسين على بوجره

0092 يعقوب يوسف يعقوب المؤمن

0093 يوسف محمد صالح الصفي

0094 عبدالله صادق حيدر ابوالحسن

0095 محمد عبد الله سليمان المنصور

0096 عمر سالم عبد الله الحجيلان

0097 سلمان محمد مدغم العازمى

0098 بدر عويد فزع الشمرى

0099 طلال عايض طعيسان المطيرى

0100 أحمد عيد بريكان الماجدى

0101 ثامر خلف خالد الرشيدى

0102 عبد الله فهد قراش العتيبى

0103 عبداللطيف عيد بريكان الماجدى

0104 خالد حزام مبارك القحطانى

0105 يوسف ناصر صالح السليمان

0106 منصور محمد فهد راشد العجمى

0107 جابر علي مبارك العازمي

0108 جابر محمد ثوينى دعسان

0109 زايد عيد زايد العتيبى

0110 حمود خالد عبدالله الدمخى

0111 احمد عبدالله سعود الهبيده

0112 حمد محمد خليفه الغريب

0113 فيصل احمد سليمان الخنينى

0114 صالح احمد صالح العقاب

0115 عمر طيب عمر العتيبى

0116 عبدالله مبارك فالح العازمي

0117 فهد حمود شريد المطيري

0118 عبد العزيز مشعل احمد الخراز

0119 احمد محمد احمد الانصاري

0120 جراح محمد فالح العازمى

0121 خالد على فهد القشعان

0122 عبدالله سالم فلاح القعابي

0123 سلمان حمود معدى الرشيدى

0124 بدر مبارك الهاده البغيلي الرشيدي

0125 يوسف سعد علي نويعم

0126 زيد مثعى مطر المطيرى

0127 ناصر سهيل مبارك بن سهيل

0128 عبد الله سعيد عيسى اللوغانى

0129 نواف سلطان مصطفى مصطفى

0130 فهد شافي نحيطر العازمي

0131 احمد مثال شجاع المطيرى

0132 مقصيد محمود محمد المقصيد

0133 عمر عبدالعزيز عبدالوهاب الخراز

0134 نايف بدر احمد البدر

0135 عبد الله مشارى فيصل الدبوس

0136 عمر فتحى سالم الراشد

0137 عثمان جدعان درج الجويسرى

0138 محمد نايف مفرح العتيبى

0139 أحمد داود عبدالرحيم السويدى

0140 حمد وليد عبد الله المعجل

0141 حمود احمد كاظم الاستاد

0142 حمود عبدالله فهد الخالدى

0143 قتيبه حسين عايد ساير العنزى

0144 عبدالله حسين عبدالله الرشيدى

0145 سعد مطر دخيل العنزى

0146 عبد المحسن جاسم عبد الله البالول

0147 ضاري سلمان مرزوق المرزوق

0148 محمد منصور حمود القريافى

0149 شافى فهيد شافى العجمى

0150 فهد رحيل فلاح دخيل الله

0151 محمد عبدالكريم دهش الفضلي

0152 عبدالله مبارك هلال الشمري

0153 ناصر حمد محمد الهاجرى

0154 عبد الكريم عبد الفتاح محمد رفيع معرفى

0155 مصعب فهد على الشطى

0156 سالم حسين محمد احمد

0157 عبدالرحمن مؤنس محمد العتيبي

0158 مبارك سيف مبارك حمد

0159 عبد الله عافت سعد العنزى

0160 عمر فوزى ابراهيم الدويسان

0161 باسل سالم بدر الظفيرى

0162 صالح محمد خالد الخبيزي

0163 محمد احمد قبلان العازمى

0164 حمد مبارك فرج العجيل

0165 علي حسين علي العيد

0166 جاسم سامى جاسم كلدانى

0167 سليمان داود سليمان الصالح

0168 عبدالله سامى جاسم نقى

0169 نواف ثامر معيض العجمي

0170 محمد مساعد ربح العنزى

0171 سعد محيا موسم الديحانى

0172 يوسف محمد محمد المجمد

0173 مهدي عبدالله مهدي العجمي

0174 عبدالله انور جوهر حياه

0175 جابر عيسى عبد الله جابر

0176 وليد غدير عبطان الشمري

0177 مبارك محمد مبارك القعود

0178 عبدالله عيد ثامر العازمي

0179 حمد غسان حمد البراهيم

0180 محمد سالم محمد الصقر

0181 سعد عادل سعد المنيفى

0182 عبد العزيز محمد حسين الجناع

0183 ناصر محمد ناصر العازمي

0184 على ناصر عبداللطيف احمد الخطيب

0185 أيوب فيصل غلوم شاه

0186 عمر طارق عبدالرحمن الفرحان

0187 سالم يحيا ظافر العنزي

0188 خالد مزعل مهنا المزعل

0189 عبد العزيز بدر سعيد العنزي

0190 سالم حسين ابراهيم الحسن

0191 يوسف احمد سالم الحربي

0192 عبدالعزيز احمد علي العازمي

0193 طلال خالد محمد العنزى

0194 حسين عبدالكريم مصطفى العبدالله

0195 شملان عدنان محمد العوضى

0196 عبدالله سعد عيد العازمي

0197 احمد سامى ابراهيم بوزيد

0198 حسين ناصر حسين الناصر

0199 عبد العزيز ناصر ماجد الشماع

0200 عمر وليد عبد الله الحسينان

0201 جاسم محمد زيد العجيل

0202 علي صالح سالم الحميده

0203 فهد غدفان ناصر الدوسري

0204 مبارك راشد فهيد العجمي

0205 احمد صقر ناصر الدويله

0206 عامر لافى زايد العازمى

0207 على مازن سالم على

0208 بريدان سعد بريدان سعد العازمي

0209 طلال حمد محمد المرى

0210 جراح عادل عبدالعزيز النهام

0211 مشارى مطلق قطوان الصواغ العازمى

0212 عبدالله على عبدالله الانصارى

0213 احمد محمد عبد الله الشراح

0214 مبارك على مبارك الحجيلان

0215 سالم عبد الله محمد الهاجرى

0216 بدر حميد ذايب المطيرى

0217 الوليد خالد اكميخ العجمى

0218 مهند مهلى عماش الحربى

0219 حسين حسن محمد محسن

0220 مبارك حباب عواض العتيبى

0221 احمد الحميدى سالم المطيرى

0222 محمد محمود أحمد ابراهيم

0223 عبد الرحمن حسن صباح احمد

0224 عبد الله محيسن قنيفذ الصليلى

0225 فهد ناجى ابراهيم الابراهيم

0226 عبد الله حزمي محمد السبيعي

0227 ثامر فهد نوري السلامه

0228 علي زهير حسن الخرس

0229 محمد مرشد حميد العنزى

0230 غانم حمد عبد الله الصقران

0231 مشعل مطلق صنت المطيري

0232 سليمان جاسم محمد مراد

0233 نادر ذاعر قطيم الحربي

0234 نايف خالد نايف المتلقم

0235 مشعل نايف عبدالله الديحاني

0236 عبدالله شتين سالم الدوسرى

0237 عبد الله احمد عبيد الشمرى

0238 محمد طارق على الجسار

0239 سعدون هلال سعدون المطيرى

0240 خالد بدر سعود الاصفر

0241 عبدالرحمن سعد عايض الرشيدي

0242 سعد مبارك فهد مسيكان الرشيدي

0243 خالد صالح عدس النمران

0244 محمد سرحان عبد الله الرشيدى

0245 احمد عبدالله علي عبدالله

0246 حسن ناصر حسن العبد الله

0247 سلطان سعد محمد عبيد

0248 محمد ملفى عيد مساعد

0249 فالح راشد فالح الهاجري

0250 سلمان عبدالله حمود القلاف