عبدالكريم العبدالله

عقد صباح اليوم وزير الصحة د. خالد السعيد اجتماعا مع مجلس الوكلاء المساعدين في الوزارة، بحضور وكيل الوزارة د. مصطفي رضا، حيث تطرق الاجتماع إلى خطة عمل الوزارة، إذ وجه الوزير الوكلاء المساعدين كل حسب تخصصه بوضع برنامج محدد الأهداف والمدة، على أن يتضمن التحديات والصعوبات التي قد تواجه القطاع، والحلول المقترحة لتذليلها.

كما وجه الوزير بترتيب الأولويات في كل قطاع وفق برنامج عمل محدد، بما يسهم في ترجمة وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، ووفق ما ورد بخطة عمل الوزارة، وتحقيق نتائج ومؤشرات الأداء المستهدفة، بما يتسق مع رؤية الكويت لعام 2035.

كما شدد الوزير السعيد على ضرورة وضع برنامج عمل يلتمس احتياجات المواطن، ويهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية خلال مدة محددة، فضلا على ضرورة استكمال التحول الرقمي في قطاعات الوزارة، وتطوير أداء الكوادر الوطنية وملامسة احتياجاتهم، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.