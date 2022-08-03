اختتم معهد دسمان للسكري، الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، برنامج التدريب الصيفي لهذا العام، وهو برنامج ينظمه المعهد سنويا لطلبة التخصصات الطبية بمختلف مجالاتها، حيث نظم المعهد يوما لعرض البوسترات العلمية التي تلخص الأبحاث التي أجراها الطلاب والطالبات خلال فترة تدربهم تحت اشراف المختصين من المعهد.

وقد حضر هذا اليوم العلمي كل من د.قيس الدويري المدير العام للمعهد، ود.إباء العزيري الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي، ود.فيصل الرفاعي الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالإضافة إلى العديد من باحثي وأطباء المعهد، كما قام البروفيسور فهد الملا الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث في المعهد بالاشراف بشكل دقيق على هذه الفعالية.

وعلى هامش هذا اليوم العلمي، صرح د.قيس الدويري بأنه فخور بما قدمه الطلاب خلال هذا البرنامج التدريبي الذي يتيح فرصا عملية للطلاب والطالبات للتدرب في بيئة عمل متكاملة ومتقدمة في المعهد، مضيفا أن هذا العام شهد مشاريع ومبادرات بحثية متنوعة حول مرض السكري.

وأضاف د.الدويري أن الهدف من وراء هذا البرنامج التدريبي الذي يمتد على مدى أشهر هو تأسيس وإكساب الطلاب والطالبات المشاركين بالمهارات اللازمة والالمام العملي بالنواحي البحثية والعلمية ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم البحثية. حيث تم الحاق الطلاب في مشاريع مختلفة لاستكشاف قدراتهم العلمية وتنميتها وصقلها وذلك بتوجيه من كبار أعضاء الفريق العلمي في المعهد وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

واختتم د.الدويري قائلا إنه من دواعي سرور معهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن يتيح البيئة المناسبة لتنمية مهارات الباحثين من الجيل الجديد في هذا المجال، متمنيا لهم السداد والتوفيق.