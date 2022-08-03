عرضت ملكة جمال لبنان للعام الحالي ياسمينا زيتون على رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي المشروع الرئيسي الذي تعمل على تحقيقه في لبنان وهو معالجة وضع الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، مؤكدة أنها تبذل جهدها لدعم هذه القضية ووضع إمكاناتها لمساعدة كل الجمعيات التي تعني بهذا الملف.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم بميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور وليد نصار وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال.

وعقب اللقاء، قالت زيتون إنها تحدثت أمام رئيس الحكومة عن ضرورة أن تكون هناك فرصة أمل من أجل مستقبل شباب لبنان، خصوصا بعد إقامة حفل انتخاب ملكة الجمال الذي غاب لثلاث سنوات.

وأضافت أنها أطلعت ميقاتي على ما ستقوم به خلال تمثيلها للبنان في حفل اختيار ملكة جمال الكون.