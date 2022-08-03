ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لنحو 848ر4 تريليون درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء أوردتها وكالة أنباء الإمارات ( وام ) ، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 15ر25 % أو ما يعادل 33ر974 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 873ر3 تريليون درهم منفذة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام .2021

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022، بواقع 913ر2 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و 935ر1 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

واستحوذ شهر آذار/ مارس على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الخمسة أشهر الأولى بواقع 154ر1 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات شهر أيار/ مايو إلى 54ر884 مليار درهم، ونحو 082ر1 تريليون درهم لشهر نيسان/ أبريل و 8ر861 مليار درهم لشهر شباط/ فبراير و7ر864 مليار درهم لتحويلات شهر كانون الثاني/ يناير .2022

ونظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ آب/ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 49ر490 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 2ر12 % مقارنة بنحو 99ر436 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من .2021

وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 8ر1 % ليصل إلى 010ر9 مليون شيك مقارنة بنحو 852ر8 مليون شيك في الخمسة أشهر الأولى من .2021

وحاز شهر آذار/ مارس على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بواقع 03ر108 مليار درهم موزعة على 991ر1 مليون شيك.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 01ر80 مليار درهم، وتضمنت 80 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و 331ر1 مليون درهم بالعملات المعدنية.

بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 322ر84 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وشملت 29ر84 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و69ر23 مليون درهم بالعملات المعدنية.