تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ 9 أشهر، وهو ما يشير إلى تراجع حدة نقص العمالة بدرجة ما في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة العمل الأمريكية القول إن عدد الوظائف الخالية تراجع خلال حزيران/يونيو الماضي إلى 7ر10 مليون وظيفة مقابل 3ر11 مليون وظيفة خلال أيار/مايو الماضي. وأضافت أن انخفاض العدد بمقدار 605 آلاف وظيفة خلال شهر هو الأكبر منذ نيسان/أبريل .2020

في الوقت نفسه انخفض عدد الوظائف عن توقعات كل المحللين الذين استطلعت بلومبرج رأيهم.

وقال روبرت فريك المحلل الاقتصادي في نافي فيدرال كريديت يونيون في تقرير إن تراجع عدد الوظائف الخالية قد يعني تفجر فقاعة قوائم الوظائف الخالية مع تباطؤ الاقتصاد وليس نتيجة تراجع الطلب على العمالة".