أظهرت بيانات مسح مركز الابحاث الاجتماعية في إسبانيا تراجع ثقة المستهلكين خلال شهر تموز/يوليو الماضي، لتصل لأدنى مستوى منذ أربعة أشهر.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 5ر55 في تموز/يوليو الماضي، مقارنة بـ 8ر65 في حزيران/يونيو الماضي. وتعد هذه أدنى قراءة يسجلها المؤشر منذ آذار/مارس الماضي، عندما سجل 8ر.53

وانخفض مؤشر الوضع الحالي من 5ر59 في حزيران/يونيو إلى 1ر53 في تموز/يوليو.

كما تراجع مؤشر الوضع بالنسبة للمستقبل من 2ر72 في آيار/مايو إلى 9ر57 في تموز/يوليو الماضي.

وتراجع المؤشر الفرعي لتقييم المستهلكين لتحسن الاقتصاد في المستقبل القريب بواقع 4ر15 نقطة إلى 2ر44 في تموز/يوليو الماضي، كما انخفض مؤشر تقييم المستهلكين لتحسن وضعهم في المستقبل بواقع 4ر9 نقطة ليصل إلى3ر.74

كما تفاقم سوء آراء المستهلكين بشأن مستقبل العمالة الشهر الماضي، لينخفض المؤشر الفرعي الذي يرصد آراءهم بواقع 1ر18 نقطة ليصل إلى 1ر.55 وقد أجري المسح في الفترة من 13 حتى 20 تموز/يوليو الماضي.