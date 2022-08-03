بدأت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا اختبار خيار سعر جديد للتذكرة الخضراء في السوق الاسكندنافية.

وإلى جانب فئات الأسعار العادية وهي الخفيفة والكلاسيكية والمرنة، يمكن للعملاء حجز تذكرة خضراء للرحلات الأوروبية من النرويج والسويد والدنمارك.

وتتيح الأسعار الخضراء للعملاء شراء تعويض كامل عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن رحلاتهم، مع تأمين 20% منه من خلال استخدم وقود بديل من مخلفات الطعام و80% من برامج حماية المناخ.

وستكون الأسعار الخضراء متاحة لتذاكر الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال.

وقالت الشركة إنها أول شركة طيران تقدم هذا الخيار لعملائها.