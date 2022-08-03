أشادت صحيفة (آنفيلد سنترال) الإنجليزية اليوم /الثلاثاء/ بمستوى الدولي المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي ليفربول، مؤكدة أن مستواه في نهائي الدرع الخيري يثبت أنه لا يزال الأفضل.

وذكرت الصحيفة المتخصصة بأخبار النادي الإنجليزي، أن فوز ليفربول على مانشستر سيتي في نهائي الدرع بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوفر الكثير من الأدلة على أن الريدز قوة لا يستهان بها مرة أخرى وبداية رائعة للمدرب يورجن كلوب.

وعادت لمستوى صلاح قائلة :" بدا رجل ليفربول الرئيسي قوياً ومستعداً لموسم آخر مليء بالأهداف، شارك في تسجيل هدفين وأحرز الثالث، أثبت أنه مستعد للهجوم على الأرض وأنه لا يزال الرجل الرئيسي في هذا الدوري."

وأضافت أنه في حين أن داروين نونيز حقق هدفًا في أول ظهور له، فإن مساهمة صلاح الإجمالية تظهر أنه انتقل من قوة إلى قوة أكبر بعد توقيع عقد جديد طويل الأمد في النادي، حيث كانت حدته ولمسه للكرة كما لو كنا في منتصف الموسم.

وتابعت الصحيفة أن إحصائيات صلاح تظهر أداءً فائقًا في كل مكان 3 تمريرات رئيسية، وتم صنع فرصة كبيرة واحدة، وتمريرة واحدة، وهدف واحد ، ومراوغات ناجحة بنسبة 100% فيما كان أداء صلاح قويا ومميزا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا 51 هدفًا من 51 مباراة الموسم الماضي ليحصل على جائزة الحذاء الذهبي وصانع الألعاب الموسم الماضي في أحد أفضل مواسمه حتى الآن ويبدو أنه مستعد لتحدي سجلات أهدافه.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي، قد انتزع كأس الدرع الخيري للمرة الأولى منذ عام 2006 بفوزه 3-1 على مانشستر سيتي السبت الماضي بفضل أهداف ترينت ألكسندر-أرنولد والدولي المصري محمد صلاح وداروين نونيز.

وحصل نجم ليفربول على أعلى تقييم في مباراة فريقه أمام مانشستر ، بعدما سجل هدفا وصنع آخر، وساهم في صناعة الثالث حيث نال على تقييم 8.7/10 كأعلى اللاعبين تقييمًا في المباراة من الفريقين.

وفاز محمد صلاح بجميع البطولات مع ليفربول، حيث حصل من قبل على 6 ألقاب بالإضافة للدرع الخيري وهي دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدوري الإنجليزي 2019 - 2020، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية عام 2019، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والرابطة الإنجليزية الموسم الحالى 2021 - 2022.

وكان الدولي المصري قد وافق في 1 يوليو على تجديد التعاقد مع ناديه حتى عام 2025 ، بينما أشارت التقارير في ذلك الوقت إلى أن عقد صلاح قد يجعله يتقاضى أجرًا أسبوعيًا يزيد على 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.