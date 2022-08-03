أظهرت بيانات اقتصادية اليوم الأربعاء ثبات معدل التضخم في سويسرا عند أعلى معدل منذ ثلاثة عقود خلال شهر تموز/يوليو الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المعدل بلغ 4ر3% خلال الشهر الماضي، كما كان خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، وهى النسبة الأعلى من الهدف المحدد من جانب البنك الوطني السويسري لمعدل التضخم وتبلغ 2%.

وأظهرت بيانات مكتب الاحصاء السويسري أن سعر الغاز والاسكان ارتفع خلال تموز/يوليو الماضي، في حين انخفضت أسعار وقود التدفئة والملابس والأحذية.

ويشار إلى أن معدلات التضخم ترتفع على مستوى العالم، مما أضطر البنوك المركزية لرفع تكاليف الإقراض .

وقد قام البنك الوطني السويسري برفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال شهر حزيران/يونيو الماضي.

وقال محافظ البنك توماس جوردون حين ذلك إن الضغوط التضخمية مازالت مرتفعة، مضيفا أن المسؤولين ربما يرفعون معدل الفائدة مجددا.