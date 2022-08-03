تنظم وزارة السياحة والآثار المصرية، مؤتمرا علميا دوليا بمشاركة 40 من علماء المصريات بالعالم، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات التي تقام هذا العام، بمرور مئة عام على قيام المستكشف البريطاني هوارد كارتر، باكتشاف كنوز ومقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون.

أعلن ذلك وزير الآثار المصري الأسبق وعالم المصريات الدكتور زاهي حواس، الذي أشار ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) نسخة منه اليوم الأربعاء ، إلى أن المؤتمر يدور حول "آثار وتاريخ الملك توت عنخ آمون".

ولفت حواس إلى أنه سيعلن في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، عن أسباب وفاة الملك توت عنخ آمون، بجانب الكشف عن طريقة استعمال الحمض النووي في كشف مومياء الملكة "نفرتيتي" والملكة "عنخ اسن ان آمون" زوجه الملك توت عنخ آمون.