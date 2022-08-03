أدت الأحوال الصعبة لفصل الصيف بما في ذلك درجات الحرارة العالية والجفاف إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا لمستويات قياسية جديدة وهو ما يشير إلى أن فصل الشتاء المقبل سيكون أشد صعوبة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن درجة حرارة مياه الأنهار في فرنسا أعلى من أن يتم استخدامها في تبريد محطات الطاقة النووية، كما أن مناسيب المياه منخفضة بما لا يسمح بنقل الفحم بالسفن إلى محطات توليد الكهرباء على امتداد نهر الراين، مما أدى إلى نقص شديد في إمدادات الكهرباء الأوروبية.

ويعني هذه زيادة اعتماد الدول على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بكميات أكبر لتلبية الطلب المتزايد عليها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

ورغم أن المعتاد إجراء عمليات الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء في أوروبا خلال فصل الصيف الذي يشهد تراجع الطلب على الطاقة، فإن الأمور ليست كذلك خلال الصيف الحالي، بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وارتفع سعر الكهرباء في ألمانيا اليوم بنسبة 4ر5% إلى مستوى قياسي قدره 405 يورو (56ر414 دولار) لكل ميجاوات/ساعة تسليم العام المقبل، قبل أن يتقلص الارتفاع بعد ذلك. كما ارتفعت سعر عقود تسليم العام المقبل في فرنسا بنسبة 8ر2% إلى 522 يورو لكل ميجاوات/ساعة. وارتفعت أسعار العقود الأقصر أجلا تسليم الشهر المقبل في ألمانيا بنسبة 2ر4% وفي فرنسا بنسبة 5ر1%.