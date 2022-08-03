لم تعد بعض أشهر المسالك ومسارات التنزه في جبال الألب صالحة للاستخدام، إذ تسببت موجة الحر وذوبان الأنهار الجليدية هذا الصيف في جعلها بالغة الخطورة.

ويُقبل المتنزهون والسياح بحماسة كل صيف على مسارات جبال الألب للوصول إلى بعض أجمل قمم أوروبا.

لكن ظاهرة ذوبان الأنهار الجليدية والجليد الدائم التي يرى العلماء إنها ناجمة عن التغير المناخي، أوجدت مخاطر جمّة على الطرق، من بينها الانهيارات الصخرية المتكررة.

قال الامين العام للرابطة السويسرية لمرشدي الجبال بيار ماتي لوكالة فرانس برس إن "تحذيرات أطلقت في ما يتعلق بنحو عشر من قمم جبال الالب، بينها تلك الشهيرة كمون سيرفان ومون بلان".

وأوضح أن إغلاق هذه المسارات "يحصل عادةً خلال آب/أغسطس، لكنه قُدّم هذه السنة إلى نهاية حزيران/يونيو وبداية تموز/يوليو".

- "تأجيل" -وقرر المرشدون الذين درجوا على قيادة آلاف عشاق الجبال إلى أعلى قمم أوروبا كل سنة الامتناع عن سلوك بعض الطرق التي تؤدي إلى أعلى مون بلان.

وشدد مرشدو الجبال الإيطاليون عبر صفحتهم على فيسبوك هذا الأسبوع على أن اتخاذ هذا القرار "ليس سهلاً" لكنه ضروري في ظل "الظروف الدقيقة جداً التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بفعل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة".

وفي سويسرا أيضاً، صرف المرشدون النظر عن رحلات التسلق إلى قمة يونغفراو الشهيرة. ونصحوا كذلك بعدم اتباع الطرق الواقعة على الجانبين الإيطالي والسويسري لجبل ماترهورن (بالألمانية) أو تشرفينو (بالإيطالية) السويسري الشهير.

ورأى رئيس جمعية مرشدي وادي أوستا بإيطاليا إزيو مارلييه أن هذه الإجراءات هي بمثابة ضربة قاسية بعد موسمين صعبين جراء تفشي جائحة كوفيد-19.

وقال لوكالة فرانس برس "ليس من السهل اتخاذ قرار بالتوقف عن العمل بعد موسمين فارغين تقريبا".

لكنه أسف لأن كثراً ألغوا إقامتهم مع أن من الممكن سلوك بعض المسارات الأخرى.

- أنهار جليدية خطيرة -ثمة مخاطر أيضاً في الوصول إلى الأنهار الجليدية التي تسارعت هذه السنة وتيرة ذوبانها.

ولاحظ عالم الجليد في جامعة زوريخ أندرياس لينسباور في تصريح لوكالة فرانس برس أن "الأنهار الجليدية هي راهناً في الوضع الذي تكون عليه عادة في نهاية الصيف، أو حتى بعد ذلك. ... من المؤكد أن يتم تحطيم الرقم القياسي".

ورأى هذا الخبير أن التأثير السلبي الشديد للصيف الحالي على الأنهار الجليدية يعود إلى مجموعة عوامل، ومنها أن الانخفاض الكبير لتساقط الثلوج في الشتاء الماضي أدى إلى تقليل كتلة الثلج التي تحمي الأنهار الجليدية من الحرارة. وقد أدت الرمال الواردة من الصحراء في وقت سابق من هذا العام إلى جعل لون الجليد داكنًا، مما أدى إلى ذوبانه بشكل أسرع.