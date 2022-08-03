أظهر تقرير اقتصادي تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال تموز/يوليو الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن جيبون بنك إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 2ر50 نقطة مقابل 53 نقطة خلال حزيران/يونيو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

ويواصل النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع نموه بوتيرة متباطئة خلال الشهور الأربعة الماضية في ظل تباطؤ تدفق الطلبيات الجديدة في الوقت الذي سجلت فيه الشركات تراجع وتيرة التعافي التي أعقبت رفع القيود التي سبق فرضها لمنع انتشار المتحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا المستجد قبل شهور.

كما أظهر التقرير تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 3ر50 نقطة مقابل 54 نقطة خلال الشهر السابق.

وأظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين الماضي تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان خلال تموز/يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وبحسب تقرير جيبون بنك الياباني تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 1ر52 نقطة مقابل 7ر52 نقطة خلال حزيران/يونيو الماضي.