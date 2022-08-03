أظهرت بيانات أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي أنفقوا مليارات اليورو على شراء سندات خزانة بهدف حماية إيطاليا وغيرها من دول جنوب أوروبا من ارتفاع العائد على سنداتها بصورة كبيرة، وذلك في إطار خط الدفاع الأول عن الاستقرار المالي لدول منطقة اليورو.

وأشارت البيانات إلى الاستخدام الكبير لأموال البنك المركزي المتاحة نتيجة استرداد قروض حل أجل استردادها في إطار برنامج الدعم المالي لدول منطقة اليورو أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد،

وبحسب الإحصائيات المتاحة لمدة شهرين فقط، فإن صافي محفظة البنك المركزي الأوروبي من السندات الألمانية والفرنسية والهولندية تراجع خلال تموز/يوليو الماضي بمقدار 9ر18 مليار يورو (3ر19 مليار دولار)، في حين بلغ صافي مشتريات البنك من سندات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان خلال الشهر نفسه 3ر17 مليار يورو.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه البيانات هي أول دليل ملموس على حجم تدخل البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات السيادية بعد ارتفاع العائد على السندات بنسب كبيرة في حزيران/يونيو الماضي، والذي دفع كريستين لاجارد رئيسة البنك إلى عقد اجتماع طارئ حيث قرر المسؤولون ضرورة تحرك البنك لحماية سندات الدول الأعضاء.