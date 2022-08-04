CODE NAME BANSHEE



يتناول العمل قصة «كالب» القاتل المأجور المتخفي السابق، وعلاقته بقاتلة تعرف باسم بانشي بعد معرفتها بأن هناك جائزة لمن يأتي برأس «كالب». الفيلم من إخراج جون كييز، بطولة جايمي كينغ، تومي فلاناجان، أنطونيو بانديراس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 25 الجاري.

ORPHAN: First Kill



تدور الأحداث قبل أحداث الجزء الأول، حيث تنجح «إستر» في تنفيذ خطة هروب عبقرية من مصحة نفسية في إستونيا، وتسافر إلى أميركا منتحلة شخصية ابنة مفقودة لعائلة ثرية. الفيلم من إخراج ويليام برينت بيل، بطولة إيزابيل فورمان، جوليا ستايلز، روسيف ساذرلاند، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 18 الجاري.





