أمام فيلم «The Black Phone» معايير عالية جدا للارتقاء إليها، فقبل حوالي عقد من الزمن، أصدر الفريق المؤلف من سي روبرت كارغيل وسكوت ديريكسون فيلم «Sinister» الذي أثار نطاق الرعب الهائل الذي قدماه فيه الخوف في قلوبنا، كما وصفته إحدى الدراسات العلمية بأنه «الفيلم الأكثر رعبا على الإطلاق»، وقبل 5 سنوات من ذلك، أصدر جو هيل قصته القصيرة «The Black Phone» والآن ها هي القصة تشق طريقها نحو الشاشة الكبيرة، حيث يعمل مخضرما الرعب ديريكسون وكارغيل على فيلم مقتبس عن قصة هيل المرعبة، وفيلمهما يتفوق على التوقعات العالية بالفعل التي وضعاها بنفسيهما.



يتبع الثلث الأول من الفيلم شخصية فيني (مايسون تيمز) وغوين شاو (مادلين ماكغرو) وهما يتنقلان عبر حياة الضواحي في فترة ما قبل المراهقة في السبعينيات من القرن الماضي، لكن لسوء حظ هذا الفتى وشقيقته فإن المتنمرين ليسوا كل ما يتعين عليهما التعامل معه، فبالإضافة إلى والدهما السكير (جيرمي ديفيز) والمسيء أحيانا، هناك خاطف طليق في بلدتهم، وهو يختطف الأطفال في كل مكان، لا يمضي وقت طويل قبل أن يجد فيني نفسه محاصرا في قبو هذا المجرم المرعب الذي يضع قناعا ويدعى غرابر (إيثان هوك)، وتجد غوين نفسها في سباق ضد الزمن للعثور على شقيقها قبل فوات الأوان.



يذكرنا «The Black Phone» من سي روبرت كارغيل وسكوت ديريكسون بفيلم «Sinister» بشكل كبير كما ذكرنا سابقا، وقد تمكن من التفوق على التوقعات المرتفعة في كل الجوانب تقريبا، حيث يضع فريق التأليف والإخراج صدماتهم الشخصية بكل وضوح في هذا العمل، ويستعرضون في نفس الوقت وبخبرة عالية تعقيدات الطفولة في السبعينيات والوحوش الحقيقيين الموجودين في عالمنا، في حين يأخذ أداء الطفلين مايسون تيمز ومادلين ماكغرو القصة المتينة بالفعل إلى مستويات جديدة كليا.