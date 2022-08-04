بيروت - بولين فاضل



بعد صراع طويل مع المرض، رحل المايسترو إحسان المنذر عن عمر يناهز 75 عاما، طاوياً صفحة عطاءات في التلحين والتوزيع زاخرة بالإبداعات، لعل أبرزها لراغب علامة وماجدة الرومي وجوليا بطرس، وهو الذي كان صانع الكثير من نجاحاتهم ورفيق حفلاتهم كقائد للفرقة الموسيقية. إحسان المنذر ابن بيروت عشق الموسيقى منذ نعومة أظفاره، فدرسها وتخصص في علومها في لبنان ومصر وإيطاليا، قبل أن يعود من ميلانو الى بيروت عام 1979 ليبدأ رحلة العزف على الأورغ والغناء بأكثر من لغة في الفنادق والمطاعم الراقية، وصولا إلى العام 1980 حين اتفق معه المخرج الراحل سيمون أسمر على تولي قيادة الفرقة الموسيقية في برنامج الهواة الشهير «استوديو الفن».



ومنذ مطلع الثمانينيات، عرف الجمهور اللبناني والعربي إحسان المنذر ملحنا وموزعا وقائدا للفرقة الموسيقية، وكانت أبرز ألحانه التي رددها الجمهور على امتداد الوطن العربي «ما حدا بعبّي» و«نبع المحبة» و«كلمات» و«طيري طيري يا عصفورة» و«يا ساكن أفكاري» لماجدة الرومي، و«الكتب العتيقة» و«بكرا بيبرم دولابك» و«عن جد بقلك عن جد» و«لو شباكك» و«دي ليلة ورد» و«عقبال العايزين» و«برافو عليكي» و«يا لومي» لراغب علامة، و«وقف يا زمان» لجوليا بطرس.