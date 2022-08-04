باهي أحمد



كشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء، أن عدد السكان الذين غادروا الكويت خلال العام الماضي بلغ 148 ألف وافد، حيث بلغ عدد الوافدين 2.796 مليون وافد ووافدة خلال العام الحالي مقارنة بـ2.944 مليون نسمة خلال 2021، مضيفة أن عدد الكويتيين بلغ 1.42 مليون مواطن خلال العام الحالي مقارنة بـ 1.39 مليون مواطن العام الماضي، حيث شكل الإناث 51% من إجمالي عدد السكان فبلغ عددهن 715 ألف مواطنة مقابل 705 آلاف مواطن وبنسبة 49% من إجمالي عدد المواطنين في البلاد، لافتة الى أن عدد إجمالي السكان بلغ 4.216 في العام الحالي مقارنة بـ 4.336 خلال العام الماضي، كما أن الوافدين بلغت نسبتهم 66.3% من إجمالي السكان في الكويت مقابل 33.7% للوافدين.



وأضافت الإحصائية التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها أن العدد الأكبر من المواطنين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات، حيث بلغ عددهم 166.2 ألفا، بلغ عدد الذكور منهم 85 ألفا مقابل 81.2 ألفا للإناث، بينما كان عدد الوافدين الأكبر للفئة العمرية التي تتراوح بين 40 و44 عاما، حيث بلغ عددهم 426.7 ألف نسمة بلغ عدد الذكور منهم 290 ألفا، بينما بلغ عدد الإناث 137.3 ألفا، مشيرة الى أن تلك الفئة العمرية هي الأكثر تواجدا في الكويت بإجمالي 500.5 ألف تليها الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاما والتي بلغت 495.5 ألفا.



ولفتت إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تجاوزا الـ 60 عاما بلغ عددهم 107.1 آلاف مواطن بلغ عدد الإناث منهم 59.6 ألف مواطنة، بينما بلغ عدد الذكور منهم 47.4 ألف مواطن، بينما بلغ عدد الوافدين الذين تجاوزوا الـ 60 عاما 254.3 ألف وافد في العام الحالي منهم 65.6 ألفا من الإناث مقابل 188.7 ألف وافد من الذكور ليبلغ إجمالي من تجاوزا الـ 60 من العمر 361.4 ألفا في الكويت ليشكلوا بذلك 8.5% من إجمالي السكان في الكويت، مشيرة إلى أن الفئة العمرية التي تزيد أعمارهم على الـ 80 عاما هي الأقل في الكويت، حيث بلغ عدد المواطنين منهم 10.79 آلاف مواطن ومواطنة مقابل 10.17 آلاف وافد ووافدة ممن تجاوزوا الـ 80 عاما.



وبينت الإحصائية أن العام الحالي شهد زيادة في نسبة المواليد بين المواطنين والذين لم تتجاوز أعمارهم عاما واحدا فقط ليبلغ إجمالي عددهم 33.8 ألفا مقابل 31.2 ألفا العام الماضي، حيث يشكل الإناث منهم 16.5 ألفا مقابل 17.2 ألفا للذكور، بينما بلغ عدد الوافدين لذات الفئة العمرية والتي تقل عن عام 15.4 ألف وافد مقارنة بـ 18.1 ألفا في العام الماضي ليبلغ بذلك إجمالي من تقل أعمارهم عن سنة واحدة 49.3% منهم 25 ألفا للذكور و24.2 للإناث.