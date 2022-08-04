أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تعاونه مع شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني معرض سيارات جي إم سي لمواصلة دعمه لحملة التوعية الشاملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت. وتهدف الحملة إلى نشر وتعزيز الثقافة المالية لضمان تبني الممارسات المصرفية الآمنة من قبل كافة شرائح المجتمع.



وتسلط الحملة الضوء على العديد من الموضوعات البالغة الأهمية، مثل الاستخدام الفعال للبطاقة المصرفية، وتقديم النصح والإرشاد بشأن الاقتراض، وطرق تقديم الشكاوى وإحالتها إلى الجهات الإدارية، وكيفية تجنب التعرض لعمليات الاحتيال، وبروتوكولات الأمن السيبراني وغيرها.



ومن خلال هذه الشراكة بين البنك الأهلي الكويتي وشركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، تسعى كلتا المؤسستين إلى دعم حملة «لنكن على دراية» بتسخير العديد من قنوات الاتصال المتنوعة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، لتحقيق أهداف الحملة. وباستخدام نقاط الاتصال المختلفة في مراكز الخدمة وصالات العرض التابعة للشركة، سيتمكن البنك الأهلي الكويتي من توعية العملاء وتعريفهم بحقوقهم المصرفية إلى جانب تغطية مجموعة من الموضوعات الأخرى المهمة، ومن ضمنها نشر الوعي حول سبل تجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والهجمات السيبرانية التي تستهدف العملاء بطرق مختلفة.



وأكد فوزي الثنيان مدير عام شؤون مجلس الإدارة بالبنك الأهلي الكويتي، حرص البنك على دعم مبادرات بنك الكويت المركزي والتزامه الدائم بنشر الوعي المالي في المجتمع. وتحدث قائلا: «نحن فخورون بدعم حملة «لنكن على دراية» للعام الثاني على التوالي. وفي هذا العام، نعتزم اتخاذ خطوات لنشر مزيد من الوعي حول الحملة، وذلك من خلال التعاون مع شركات مرموقة مثل شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني. ونحن في البنك لدينا يقين راسخ بأن الاستثمار في الحملات التوعوية والتثقيفية، التي تشجع على تبني أفضل الممارسات المالية، سيعود بالنفع على المجتمع والقطاع المصرفي ككل، ويسهم كذلك في دفع عجلة التنمية في الكويت».



وقال سالم قبازرد ـ مدير أول الموارد البشرية، المتحدث باسم شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني: إن من دواعي سرورنا التعاون مع البنك الأهلي الكويتي لدعم حملة «لنكن على دراية». ويأتي دعمنا لهذه المبادرة انطلاقا من التزامنا بنشر وغرس الثقافة المالية بين جميع شرائح المجتمع. ونحن نسعى من خلال هذه الشراكة أيضا إلى توعية العملاء وحمايتهم من عمليات الاحتيال. كما أننا في الشركة نحرص على الاستفادة من كل فرصة تتيح لنا إمكانية تقديم الدعم للمجتمع والمساهمة في دفع عجلة التقدم في الكويت.



ويأتي اختيار البنك الأهلي الكويتي التعاون مع شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني لدعم حملة «لنكن على دراية» استنادا إلى ما تتمتع به الشركة من حضور قوي وريادي في الكويت. وتزخر الشركة بمرافق بيع عصرية وفخمة على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى ورش الصيانة الحديثة ومراكز الخدمة المتوزعة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط. كما جهزت ورشة الخدمة السريعة بأحدث الأجهزة والآلات والمعدات التقنية المتقدمة وفريق من الفنيين المحترفين المدربين على أعلى مستوى في مجال الصيانة وبما يتماشى مع أحدث برامج التطوير الإداري والفني.