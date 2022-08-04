في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على توطيد روابط المسؤولية الاجتماعية بين البنك وموظفيه، قام البنك بتدشين برنامجه التدريبي الصيفي والذي جاء تحت عنوان «استفد من صيفك مع التجاري» والمخصص لأبناء وأقارب الموظفين العاملين في البنك.



وقد جاء البرنامج على فترتين تدريبيتين لمدة أسبوعين متتاليين لكل فترة شارك فيها ما يقارب 40 متدربا ومتدربة من أبناء وأقارب الموظفين تم توزيعهم على قطاعات وإدارات البنك بعد استيفائهم للشروط والمعايير المحددة للالتحاق بهذا البرنامج التدريبي الصيفي.



وفي هذا السياق، صرح صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية قائلا: لقد دأب البنك على تنظيم البرنامج الصيفي لأبناء وأقارب الموظفين بهدف توفير فرصة لهم للاستفادة من وقت الفراغ في عطلة الصيف وتحفيزهم على التعلم واكتساب المهارات الأولية المرتبطة بالعمل المصرفي.



وبين أن مثل هذه البرامج تشجع الشباب الدارسين على الالتزام بمواعيد العمل وتحمل المسؤولية وتسهم في صقل مهاراتهم عن طريق التعامل مع موظفي البنك في بيئة العمل المصرفي، وقد تسهم مستقبلا في توفير فرص وظيفية مستقبلية لهم في القطاع المصرفي بشكل عام.



وفي ختام البرنامج التدريبي تم تكريم المشاركين بحضور مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله والذي استمع لتجارب المشاركين في هذا البرنامج وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، حيث عبر المتدربون والمتدربات عن مدى استفادتهم وسعادتهم بهذه التجربة التي وفرت لهم الفرصة للتعرف على بعض جوانب العمل المصرفي في قطاعات وإدارات البنك المختلفة.