بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بترقية 409 موظفين وموظفات بالاختيار من مختلف الدرجات، وهي الأولى (أ وب) وحتى السابعة، في كل من ديوان عام الوزارة، والشؤون الهندسية والفنية، وكذلك الشؤون الصحية.

وتضمن القرار منح المشمولين بالقرار أول مربوط الدرجة المرقى إليها كل منهم مضافا إليها علاوة دورية واحدة من علاواتها الدورية.

وفيما يلي أسماء المرقين:



الأولى (أ)



مسيب كمال مسيب يتيم



عبدالله سند دبي الرشيدي



عبدالله حسين محمد الدوسري



طلال مطلق ناصر العتيبي



فهاد محمد فهاد العجمي



نزار احمد عواد العواد



فيصل شخير دبيان العنزي



صالح اعنيقز زيد العازمي



علي عبدالله غدنان الشمري



نواف ملحم ساطي العتيبي



مانع عبدالله العجمي



محمد هزاع الهاجري



ابتهاج عبدالله الرخيمي



بدر محمد عيد العتيبي



طريف شقير المطيري



مريم احمد حمزة ابراهيم



فهد عبدالله براك العتيبي



احمد سالم فهد الطبيخ



بدر مسفر المطيري



عمار عبدالمحسن المقطوف



سعيد محمد سعد العازمي



ايمان محمد حسين الكندري



ناصر مرزوق محمد الرشيدي



فهد حمود عبدالله القريفة



خالد فهيد ناصر جريس العازمي



صالح مجري مسحل الشعلاني



نصار حمود ساري المطيري



الدرجة الأولى (ب)



أحمد حسن ذياب محمد



دانة عبدالعزيز الربيش



احمد سعد مسعود المطيري



صالح راشد حمد المري



مشاري نادر قراش العتيبي



يسرا محمد فرج الحويلي



فارس مضحي المعصب



محمد سعد عايض عبدالله



محمد فهد سليم الديحاني



نواف ناصر نشاط العتيبي



محمد شباب عقاب المطيري



وسمية سويلم الرشيدي



خالد سليمان فلاح الهطلاني



خالد يعقوب سعدالله



ياسر محمد جعفر الموسوي



فريد احمد حسين خاجة



حامد جبر عيد الحريجي



ابراهيم صالح عبداللطيف حمد



حوراء محمود حسين سبتي



مفرح مطر عبدالله الهرشاني



اسلام عبدالخضر عباس الصالح



عمر مضحي نزال المعصب



حمد محمد سعود العازمي



عايض هليل غازي العتيبي



عبدالعزيز عبدالله معزى الرشيدي



محمد حمد ناصر بليهيس



خالد صالح محمد القطان



فهيمة خالد عيسى



كوثر عبدالعزيز مكي حمود



مبارك سند مبارك الهاجري



راشد فهد راشد العجمي



ابراهيم غلوم محمد اشكناني



شيخة محمد عبدالكريم الماضي



جابر عيد جمعان الونده



طلال احمد السعد الشريدة



حمد راشد عيد الهيلع



غدير سعود متعب مانع



ناصر هايس ماجد المطيري



مبارك مجعد فارع المطيري



خالد فرحان خلف شاهر



احمد عايض زايد العازمي



عبدالمحسن عطية جبر الشمري



محمد خالد عايض راشد



مذكر مبارك مذكر القوبع



دلال جاسم علي حسن



بدر عويض تميم المطيري



محمد فالح مطلق العازمي



الأولى والثانية معاونة



عبدالرحمن محمد فلاح العجمي



راشد عبدالله الكداري



سعيد مسفر حسن العجمي



زيد محمد حمد العجمي



محمد منصور حسن العجمي



سليمان مؤنس راشد البذالي



فارس شميريخ متلع الديحاني



فؤاد حسين غلوم عوض



موضي نداء علي المطيري



ابرهيم عيد ربيح العتيبي



فهد علي دريع العازمي



الدرجة الأولى



معصومة احمد محمود حسين



فيصل فارس مطلق الرشيدي



خالد مطلق فدغوش المطيري



فهد سعود سعد المطيري



خالد عبدالخالق عبداللطيف فرج



مشاري عماش المطيري



مريم جمال الضليعي



طارق جاسم المطري



رائد عادل يوسف السردي



احمد مطر سعد الرشيدي



خالد محمد شامان العنزي



دلال طارق خليفة الدغيشم



فيء وسف علي الصقعبي



محمد رضا محمد ميرزا



غنيمة محمد احمد الخباز



حسين سالم يوسف الطويل



علي عبدالرحمن عبدالوهاب التمار



عبدالرحمن حشاش فلاح العازمي



سارة حمزة جمعة عبدالله الجميعي



جاسم فالح عبيريد البراك



طلال بريسم حميدي المطيري



منصور ثامر جابر العنزي



محمد ناصر محمد العجمي



عادل محسن سعد علاج



مشعل رشيد راشد العازمي



فايز رجعان سلمان عميرة



هدى ابراهيم عجاج عوضي



موضي سالم فهد الطويل



محمد ذاير شويط المطيري



ذبحة غزاي هليل الميموني



الدرجة (الثانية)



حنان حسين حمود الحربان



مريم مبارك عجيل الحربي



دلال شيبان طالب العجمي



مها محمد عبدالله محمد



لينا علي قاطع العنزي



عالية علي قاطع العنزي



دانة خالد فهد المهيني



حسن عبدالله عيسى القطان



حامد سيد محمد الشماع



محمد عبدالله سليمان المعيوف



كلثوم محمد عبدالله الكندري



عبير لافي حليس الحسيني



ممدوح محمد ثاني العنزي



حسين مسعود المطيري



خالد حسن جاسم



خلود سعيد لافي المطيري



مي محمد عواد الهطلاني



مشاري يونس عبدالرحمن التركيت



وليد خالد خضير الاصفر



بدرية حبيب لفتة عبدالله



دليم محمد حمود عيد



جمعان مطلق عايض العازمي



محمد ناصر عيد بن عبيد



بدر مبارك سعود الحجيلان



حمد حمود محمد لعليثة



عيد سالم عيد العازمي



علي زويد صالح مثال



مناحي العجمي تركي محمد



مهدي عبدالعزيز احمد الصراف



منار طلاع محمد الديحاني



محمد عبدالله عبدالهادي الحربي



حامد ملهم علي محمد



سارة حميد نومان الفليج



هادي سعود فلاح الهاجري



خالد ناصر محمد المطيري



عبدالعزيز سعود عبدالله البواردي



منى علي عبدالرحمن الحليل



حامد خلف صالح العازمي



مريم مرزوق فضي الرشيدي



فاطمة ناصر ضحوي العنزي



احمد خالد عايض العازمي



حسين علي جابر العنزي



خالد عايد حمد الشمري



الطاف مبارك مطلق العازمي



سلوى ثامر خليل الجنفاوي



حميدة مناحي موسى الظفيري



لولوة علي جاسم الدريع



فيصل علي صالح الهران



محمد باسل سلمان بوحمد



عبدالله خالد عبدالله الحداد



ضحوي ضرباح ضويحي العدواني



عبدالرحمن براك عايش العرادة



علي احمد محمد الصلال



فيصل منصور حسين المطيري



فهد مجبل منصور العازمي



علي عباس عبدالله القلاف



فهد فهاد فالح مجلاد



الدرجة الثالثة



خالد توفيق سليمان النجادي



مريم مساعد حميد العقاب



منى غازي هدل العنزي



ماجد محمود احمد الرضوان



رقية محمد رجا المياس



جواهر سالم عبيد المطيري



فهد علي عبدالعالي المطيري



عيد عبدالله حسين العجمي



جاسم محمد كاظم المزيدي



مبارك مشعان المطيري



عبدالله عبدالوهاب عبدالله المعجل



علي مرزوق علي العتيبي



احمد محمد احمد الاحمد



سيف جابر محمد السعيدي



سارة هاني فايز محمود



ابراهيم سامي داود الجراح



فاطمة خالد محمد الجاسم



سيف خالد سيف العازمي



مبارك طارق عيسى الانصاري



نواف محمد حمود الرشيدي



فاطمة حسن صالح النجادة



شهد خالد مزيد الصانع



محمد مطلق سعود الدوسري



عبدالعزيز عايد هتلان العازمي



محمد حمود مناور الحبيني



مريم فيصل عناد العنزي



ايمان علي مصطفى محمد



جاسم محمد عبدالله الخضر



منصور محمد ناصر المري



سعد مدالله جريدي الرشيدي



شاجع عبدالهادي شاجع العجمي



مساعد سعود مصلط العدواني



علي صادق يوسف الباذر



ثامر محمد فلاح الراجحي



عبدالعزيز عبدالله غازي المطيري



محمد حمد محمد المطيري



خالد مطر عبدالله العنزي



عبدالله مرضي مبارك الوسمي



عبدالرحمن ثامر خليل الجنفاوي



ميمونة محمد ناصر الخلب



عبدالعزيز محمد عامر العامر



عبدالرحمن عواد راضي السحيب



احمد محمد ثواب المطوطح



فاطمة مطلق فريح العازمي



سعد فالح سعد الاصفر



جفين شارع جفين الهاجري



حمد عبدالله محمد المري



عبدالرحمن مفلح سعد العازمي



مساعد حمود محمد العازمي



خالد محمد علي المطيري



سالم مطير مجبل الشريكة الرشيدي



هادي صالح هادي العازمي



محمد ساير جعيلان الزعبي



الدرجة (الرابعة)



سبيكة رعد عبدالمحسن المطوع



شهد حامد زين المطيري



احمد حمود ابراهيم الرغيب



آيات عادل خير الله البلوشي



افنان عبدالرحمن الكندري



غدير ياسين الرمضان



صالح مبارك عطاالله العازمي



فاطمة بدر محمد الكندري



نشمية مزهر حبيب الشمري



هناء ردام صحن العلاطي



مبارك بداح جابر سعد



عدنان سالم محمد بوربيع



هاجر باقر علي الفيلي



فهد متعب علي المطيري



فهد زبن عبدالعزيز العنزي



احمد عبدالعزيز الظفيري



خالد عبدالعزيز الظفيري



سعود مضحي حبيب العازمي



منى نهار خلف الشمري



معالي مجبل فهيد المطيري



وليد خالد شريف العنزي



مشاري صادق جاسم علي جاسم



يوسف فهد مهنا العازمي



يوسف ناصر هندي العجمي



يوسف حمود مطلق العازمي



علي حسين عبدالله الصانع



عبدالعزيز نايف مفلح بن شوق



عبدالرحمن سعد عبدالله الحربي



ضيف الله سمير مقبول الرشيدي



منصور حنيظل بداح العنزي



سلمان مريس عايد العازمي



ايمان راشد محمد العازمي



صيتة ثويني سعد العتيبي



هنوف نايف تركي العنزي



وليد فلاح محمد العازمي



غتيرة عبدالرحمن المرجان



ماجد مناحي محمد خرشاني



عبدالرحمن مطلق خالد العازمي



سعد عبدالله جاسر الهيلع



احمد مبارك خليفة العازمي



علي عبدالمحسن عبدالله اسيري



راشد مدعث سعود العازمي



حمد فلاح براك العازمي



بدر مبارك مفلح العازمي



خالد حمود سلمان العازمي



عبدالرحمن راشد عيد العليوي



علياء عبدالله جاسب



راشد سالم قعم العازمي



ملحم محمد حمد العازمي



نواف سعد مجبل العازمي



مبارك حمدان جربوع العازمي



عبدالعزيز عياد سليمان العازمي



فيصل خالد مجبل خلف



مزيد حمود مزيد العازمي



مبارك سعد عواد العازمي



ايمان صادق علي حسن الباذر



عبدالرحمن مساعد سالم هادي



علي محسن عمر العازمي



جابر ذياب سالم العازمي



احمد سالم سعد الحميدي



عبدالرحمن فالح صنيتان العازمي



فهد ابجاد محمد العتيبي



عبدالله ناصر علي العنزي



محمد مشاري نافل الحضيري



فهد احمد سعود العازمي



عبدالمحسن ماضي عبدالمحسن العازمي



فواز لافي ابداح العازمي



فواز علي سالم الكتيتي العازمي



عبدالعزيز فهد مناور الصليلي



احمد خالد احمد المناعي



محمد شبيب محمد العازمي



خالد فايز خالد الصواق



ناصر بدر مبارك العازمي



مبارك مشعل عوده العنزي



عبدالله خالد صقر البحيري



احمد فهد كرموط الطشه



سعد عايش سعد العازمي



نواف سعد حسن السريحي



مشعل صالح راشد الصويلح



ابراهيم خلف عبدالله الرجحي



عبدالعزيز شافي فهد بوعجيم



عبدالله سعد عيد الخالدي



حمد فالح حميد العازمي



محمد يوسف مطلق البطحاني



ناصر عجران شنيف العازمي



احمد حمود محمد العازمي



بندر جاسم محمد الميع العازمي



فيصل يوسف سعد البطحاني



نواف عياد سليمان العازمي



فهد عماش فهاد العجمي



فهد مانع مجبل حمود



سعود جاسم مروح الشمري



مشعل مرزوق كدموس الديحاني



تركي محمد تركي المطيري



احمد فهد طلق العازمي



الدرجة الخامسة



فالح محمد مرزوق العازمي



انوار صالح ظاهر الرشيدي



خالد محمد حمد الماجدي



اسماء عبدالله خالد العتيبي



لطيفة علوش حسن الدوسري



تهاني عبدالسلام الماجد



نورة عامر براك العجمي



سعود فهيد سعيد العازمي



سلمان هادي سلمان العازمي



بدر فايز عماش العازمي



محمد عبدالله محمد اكبر



عباس عادل علي درويش



راشد علي فالح العازمي



عثمان سالم غازي العازمي



عبدالرحمن حمدان منير العازمي



نورة عبدالله مروي العجمي



مشعل محمد فلاح الجويسري



فهد مطلق علي العتيبي



بشاير زايد رحيل العنزي



فاطمة ماطر هلال الشمري



حمد مسلم مفرح العازمي



احمد بدر ناصر الجنوبي



عبدالله محمد بداح العازمي



حمد مبارك صانوت العازمي



محمد عقاب سالم العنزي



منال مجبل عوض حويدر



ناصر علي حسين علي



معالي خليفة حديد الشمري



الدرجة السادسة



مراحب حمدان مناحي الدماك



فايز فهد دخيل الجبلي



هلال عيد عدنان الشمري



غنيم خالد غنيم الدوسري



نورة فهد ناصر المطيري



فوزي صباح محمد رمال



سوسن سالم هلال تركي



شيخة خالد عقاب المطيري



ميسون حمد ميقيت العجمي



عمر وليد خالد الشمري



طلال خالد سعد العريفي



سعد عوض سعد الشريجة



ثامر مشعل مطلق العتيبي



خالد طالب عيد العنزي



محمد جابر جاسب الفرس



منى سرور سعد محمد



حمد حمود سعد الخرفشي



عائشة صالح سعد المقهوي



محمد فلاح صانوت فهيد



بندر منيف مطر الرشيدي



خالد خلف عبدالله الرشيدي



احمد ناصر فليح المطيري



مساعد صالح بداح العازمي



اماني فاضل عبدالرحمن السعيد



طيبة انور خالد العتيقي



نورة بدر عبدالله الحربي



موضي تركي فيحان العتيبي



الجوهرة محمد شبيب المطيري



اية حسن حسين مراد الابراهيم



اريج عواد مزعل براك الظفيري



الدرجة السابعة



مها محمد فراج السهلي



علي منصور مرزوق العازمي



سعد هادي هلال الديحاني



يوسف معيدي حمد السعيدي



فواز باني سعد الخالدي



فجر ناجي عبيد العنزي



عبدالله رحيم جعفر البدري



مشاري مبارك مدغم العازمي



فهد ماطر مخلد ماجد



فهد عبدالله جريدي الرشيدي



حمد عجيل عايض العازمي



علي مرجع عايض الجويسري



سعود مبارك علي اعويش



ايمان نوري فهد العنزي



محمد سعود محمد سعد



خالد يوسف عايض العازمي



عبدالعزيز هابس بهيشان المخلد



عائشة جظعان مقبل العازمي



خالد سعد علي المطيري



نايف شاهر بداح المطيري



ريم مبارك هايف العازمي



خزنة قبلان عواد العازمي



طفلة قبلان بداح مجبل



وليد خالد مطلق الرشيدي



نواف نقا نافل العازمي



علي خالد عبدالكريم الحوطي



سعود ملفي ظويهر الرشيدي



خالد مناحي راكان السبيعي



نورة مناور صميعر المطيري



خالد فيصل جلوي العازمي



خالد احمد مرزوق العازمي