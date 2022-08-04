عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة 16 مركزا صحيا في جميع المناطق الصحية لتقديم خدمة التطعيم ضد كوفيد-19 ، حيث ستبدأ هذه المراكز بعملية التطعيم اعتباراً من 10 اغسطس من الشهر الجاري .

وستقدم الخدمة من الأحد الى الخميس من كل اسبوع من الساعة 3 عصراً حتى 8 مساء.

وخصصت وزارة الصحة مركز عبدالرحمن الزيد الصحي في غرب مشرف لتقديم خدمات التطعيم بلقاح فايزر "الجرعة الاولى والثانية فئة الاطفال من 5 الى 12 عاما - الجرعة التعزيزية "الثالثة" من عمر 12 الى اقل من 18 عاما - الجرعة التعزيزية "الرابعة" من عمر 50 وما فوق.

واعتمدت وزارة الصحة 15 مركزا صحيا المتبقين لتقديم خدمة التطعيم بلقاح "موديرنا"، تمثلت في 3 مراكز بمنطقة العاصمة الصحية وهي "مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح الصحي - مركز جاسم الوزان الصحي - مركز جابر الاحمد الصحي 1"، أما منطقة حولي الصحية فقد تم تخصيص 3 مراكز ايضا وهي " مركز سلوى التخصصي الصحي - مركز محمود حاجي حيدر الصحي - مركز الرميثية التخصصي، وبالنسبة لمنطقة الفروانية الصحية ، فقد تم تخصيص مراكز " العمرية - عبدالله المبارك - الاندلس" الصحية، و مراكز "الفنطاس - الفحيحيل التخصصي - العدان التخصصي " في منطقة الاحمدي الصحية، فضلا عن مراكز "النعيم - العيون - سعد العبدالله ق 10" في منطقة الجهراء الصحية