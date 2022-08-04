نشر متجر "كاندي فان هاوس" الالكتروني لبيع السكاكر إعلاناً يشير فيه إلى رغبته في توظيف "مدير عام للسكاكر" يتولى تذوق أكثر من 3500 حبة سكاكر شهرياً، مقابل تلقيه مئة ألف دولار كندي كراتب سنوي.

وتتمثل مهام الموظف الجديد بـ"إدارة سياسة تصنيع السكاكر لدى +فان هاوس+ وتوجيه عمل متذوقي السكاكر الثلاثة" الذين وظفتهم الشركة.

وقالت الناطقة باسم متجر "كاندي فان هاوس" فانيسا جاناكيجيفسكي-ريبيلو لوكالة فرانس برس "في بداية العام الفائت، كنّا نبحث عن متذوقي سكاكر، وهم المسؤولون الأساسيون عن التذوّق لدينا".

وأضافت "نبحث حالياً عن مدير عام للسكاكر ليكون مسؤولاً عن عمل المتذوقين".

وسيتولى الموظف المستقبلي مهام عدة أبرزها إعطاء موافقته على المنتجات الجديدة وعقد اجتماعات للقسم المسؤول عن السكاكر بالإضافة إلى دوره كـ"مدير للمتذوقين"، وتوليه كل ما يتعلق بـ"الأمور المسلية" في الشركة.

وعرض العمل هذا متاح لأي شخص يعيش في أميركا الشمالية ويتخطى عمره الخمس سنوات.

ويشير اعلان التوظيف إلى انّ المتقدم إلى الوظيفة ينبغي طبعاً أن يتمتع بحس تذوّق رفيع وان يكون شغوفاً بالسكاكر.

وذكر المتجر أنه تلقى في غضون أسبوعين أكثر من مئة 100 ألف طلب توظيف. وقالت جاناكيجيفسكي-ريبيلو إنّ "غالبية هؤلاء هم من البالغين لكنّ حوالى 25% منهم يشكلون أطفالاً".

ولاقى إعلان التوظيف ترحيباً كبيراً من مستخدمي مواقع التواصل المنتمين إلى مختلف الفئات العمرية. وأشار المستخدم الأميركي ماثيو كروكس عبر تويتر إلى أنّ ابنته البالغة ثماني سنوات تقدمت بطلب وأنشات حساباً خاصاً بها في منصة "لينكد إن" بهدف التقدم إلى الوظيفة.

وكتب متوجهاً إلى المتجر "تقدّمت بطلب توظيف. شكراً لمساعدتها على ادراك معنى العمل وأهمية السيرة الذاتية حتى لو لم يتخط عمرها الثماني سنوات".

وسيخضع الشخص الذي يقع عليه الاختيار "لتدريب مكثف في التذوق" وستوفر له الشركة تأميناً على أسنانه.