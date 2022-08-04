عبدالكريم أحمد

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالحبس المؤبد لحارس مصري أقدم خلال أبريل 2020 على قتل ابن موطنه عمدا في منطقة الدسمة.



وكان قطاع الأمن الجنائي قد ضبط المتهم بعد 48 ساعة من وقوع الجريمة بعد الاستعانة بكاميرات محيطة ومراقبته وعرض صورته على مصدر تعرف عليه.



وأقر المتهم بالواقعة وبين أنه اشترى أداة الجريمة من سوق تجاري وتخلص من ملابس القتيل في إحدى النفايات وألقى الأداة في البحر.



وأرجع ارتكابه للجريمة إلى اختلافه مع المجني عليه بعد استدراجه إلى العمارة التي يحرسها، وذلك لمماطلته باسترجاع مبلغ مالي بسيط كان قد استدانه منه حسب قوله.